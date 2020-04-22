Энергетика
REGNUMНефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
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Комментарии
Спорт
Губерниев призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу
Комментатор Дмитрий Губерниев призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу из-за пандемии коронавируса, передает Sport24.
Газета.Ru 19:50
Общество
Назван главный способ распространения коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Общество
В Италии число смертей от коронавируса превысило двадцать пять тысяч
Ранее ГЛАС сообщал о том, что в штате Нью-Йорк коронавирус выявили у двух кошек.
ГЛАС.RU 14:53
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Игры
Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля
Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.
Игромания.ру 12:10
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон
Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport вчера в 10:57
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета вчера в 17:44
Общество
Оценены шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории
Жертвами нового коронавируса, по последним данным, стали 182 992 человек, или 0,002 процента населения Земли.
Lenta.ru 18:05
Общество
В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами
21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
Кино
Sony Pictures снимет фильм по манге «Ванпанчмен»
Киностудия Sony Pictures объявила о намерении снять полнометражный фильм по мотивам популярной манги "Ванпанчмен".
Kinonews.ru вчера в 17:12
Общество
В Германии начнут тестировать вакцину от коронавируса на людях
В институте уверены, что тестирование вакцины на человеке станет важной вехой на пути к созданию лекарства против коронавируса для всего мира.
Государственные Вести 10:26
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru 19:34
Гаджеты
23-дюймовый Apple iMac может быть представлен в конце года
Американская компания Apple готовит крупное обновление для линейки моноблоков iMac. В конце года может состояться анонс 23-дюймового iMac.
Ридус 20:21
Происшествия
У трех работников улан-удэнского авиазавода выявили коронавирус
Три случая заражения COVID-19 зарегистрировано среди работников улан-удэнского авиационного завода.
Восток-Телеинформ 08:44
Наука
Поколения антибиотиков
Бактерицидные препараты разбиты на «поколения»: препараты первого поколения — те, которые были выделены из природных источников (например, пенициллин из плесени) и используются без химических модификаций.
Коммерсантъ Наука 20 апреля в 17:28
Шоу-бизнес
Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану
Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
Bimru.ru 08:09
Авто
Zotye планирует привозить в Россию автомобили китайского производства
Автоновости дня вчера в 02:36
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Экономика
Мосбиржа введет механизм торгов деривативами при отрицательных ценах
Московская биржа разработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение биржи.
Газета.Ru 17:30
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Экономика
Амурчан освободили от пени за просрочку оплаты электроэнергии
При возникновении спорных вопросов по текущим условиям оплаты электроэнергии организации и индивидуальные предприниматели могут направлять обращения в отделения филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» по месту своего нахождения.
АСН24 05:23
Политика
Китай назвал издевательством американский иск из-за коронавируса
Ранее американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
Lenta.ru 06:44
Армия и оружие
НМ ЛНР: ВФУ размещают боевую технику у домов мирных граждан
По данным Народной милиции ЛНР, в зоне ответственности 30 бригады ВФУ вблизи н.п. Новозвановка разведкой обнаружены ДВЕ ЗРК 9К35 «Стрела-10».
Новостной фронт 02:48
Авто
В России расширили список попадающих под налог на роскошь автомобилей
МонаВиста вчера в 13:45
Общество
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек.
РБК 02:25
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия 16:50