Энергетика

RT на русскомRT на русскомНефть марки Brent дорожает более чем на 5%

По состоянию на 12:30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 5,03% — до $28,39 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 5,48% — до $24,64 за баррель.
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Российская нефть без рынка не останется, цена вопроса - цена. Обзор

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Нефть марки Brent дорожает на бирже ICE в Лондоне до $28,5

ТАСС05:48
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В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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В австралийских отложениях нашли предка всех животных

Эволюционные биологи, изучающие генетику современных животных, предсказывали, что древнейший предок всех двусторонне-симметричных или билатеральных был простым и маленьким, с рудиментарными органами чувств.
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Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
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В Новосибирской области усилили работу амбулаторной службы медицинских организаций за счет привлечения ординаторов из НГМУ и медицинского колледжа.
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Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
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Ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2 ожидается в течение недели в США.
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Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона

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