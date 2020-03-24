По состоянию на 12:30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 5,03% — до $28,39 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 5,48% — до $24,64 за баррель.

Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

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Наука В австралийских отложениях нашли предка всех животных Эволюционные биологи, изучающие генетику современных животных, предсказывали, что древнейший предок всех двусторонне-симметричных или билатеральных был простым и маленьким, с рудиментарными органами чувств.

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Политика Трамп считает допустимым называть коронавирус «китайским» Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает допустимым называть коронавирус "китайским".

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Общество Собянин обязал москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим Собянин в своем обращении заявил, что для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей.

Общество Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".