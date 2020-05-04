Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 5,1% до $27,8 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Нефть марки WTI с поставкой в июне увеличилась на 5,9% и торгуется на уровне $20,9.
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Наука
Физики впервые испытали ракетный двигатель с вращающимися взрывами
Экономика сегодня 02 мая в 23:58
Общество
В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко
России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
Газета.Ru 09:54
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Кино
Тайка Вайтити выбран режиссером новых «Звездных войн»
Новозеландский режиссер Тайка Вайтити, завоевавший премию "Оскар" за сценарий фильма "Кролик Джоджо", снимет продолжение киносаги "Звездные войны".
ТАСС 14:03
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Общество
В Ленобласти допустили смягчение ограничительных мер после праздников
«По итогам анализа заболеваемости коронавирусной инфекцией в районах области после майских праздников будут приняты решения о смягчении и частичной отмене ограничительных мер», — говорится в сообщении.
РБК 16:31
Армия и оружие
Армия России получит более 460 бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ
В оборонном ведомстве уточнили, что ожидается поставка бронетранспортеров со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А, а также модернизированных БТР-82АМ.
Военное дело 09:50
Общество
Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом
Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
РБК 15:31
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии
Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков сообщил, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение.
Страна Советов on-line 13:32
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Политика
Анонсировано новое обращение Путина к россиянам
Планируется, что именно оттуда Владимир Путин сделает обращение к стране.
Замана 02 мая в 19:46
Авто
На индийском рынке не продали ни одного нового автомобиля за месяц
Впервые в современной истории количество проданных новых автомобилей в Индии упало до нуля по итогам апреля из-за коронавируса, 1 мая сообщает издание Business Today.
ИА Красная Весна 16:25
Политика
Спикер Рады заявил, что День Победы для него всегда был праздником
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что День Победы 9 мая всегда для него был праздником.
РИА Новости 16:08
Экономика
Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 07:06
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария коронавируса в РФ
Главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко оценил вероятность развития в России итальянского сценария коронавируса, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 10:01
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
Общество
Эрдоган сообщил об ослаблении ограничительных мер в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об ослаблении в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Аргументы и Факты 14:00
Общество
В Москве работающие в стационарах студенты получат до 175 тысяч рублей
На ежемесячные выплаты в 70 тысяч рублей могу рассчитывать студенты, проходящие практику в таких стационарах, 115 тысяч рублей — на должности младшей медсестры, 175 тысяч рублей — медсестры.
РИА Новости 04:26
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов автомобилей
Составлен рейтинг силовых агрегатов, которые называют самыми ненадёжными.
Дни24 05:05
Футбол
Семак рассказал, чем его семья занимается на карантине
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как он проводит паузу во время карантина.
Спорт-Экспресс 13:22
Общество
В Китае выпустили мультфильм о коронавирусе и реакции США
Короткометражный анимационный фильм в стиле LEGO, в котором описываются действия китайских властей во время и после эпидемии коронавируса, а также реакция Вашингтона, был опубликован 30 апреля китайским государственным агентством Синьхуа.
ИА Красная Весна 02 мая в 08:54
Здоровье
Врач заявил о странном симптоме у некоторых больных коронавирусом
Аргументы недели 10:47
Происшествия
В результате обстрела в Донецке трое детей получили ранения
На окраине Донецка произошел обстрел со стороны украинских военных, в результате которого трое детей получили ранения.
Вести.Ru 15:38
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо
«Наши ПВО отражают агрессию в небе над провинцией Алеппо», - говорится в сообщении. Какие поселения и объекты были атакованы, не сообщается.
Известия 16:35