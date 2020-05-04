Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 5,1% до $27,8 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Нефть марки WTI с поставкой в июне увеличилась на 5,9% и торгуется на уровне $20,9.

Цена нефти Brent выросла более чем на 5%

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