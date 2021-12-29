Сегодня, 29 декабря, стоимость нефти марки Brent впервые с 26 ноября превысила отметку в $80 долларов за баррель и достигала $80,03 за баррель. При этом к 19:00 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,09% - до $79,53 за баррель.

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