Сегодня, 29 декабря, стоимость нефти марки Brent впервые с 26 ноября превысила отметку в $80 долларов за баррель и достигала $80,03 за баррель. При этом к 19:00 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,09% - до $79,53 за баррель.В источнике
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность продления школьных каникул до 16 января для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России вернется к цели в 4% ближе к концу 2022 г. Для достижения этой цели регулятор стал повышать ключевую ставку, которая сейчас составляет 8,5% при нейтральном уровне в 5-6%.