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Стоимость нефти марки Brent впервые почти за месяц превысила $80 за баррель

Сегодня, 29 декабря, стоимость нефти марки Brent впервые с 26 ноября превысила отметку в $80 долларов за баррель и достигала $80,03 за баррель. При этом к 19:00 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,09% - до $79,53 за баррель.В источнике

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Цены на нефть марки Brent 29 декабря превысили 80 долларов за баррель
Lenta.ru11:14
Цена нефти марки Brent превысила $80 впервые с 26 ноября
RT на русском10:55
Стоимость Brent на бирже ICE превысила $80 за баррель
ТАСС10:49
Brent подорожала до $79,1 за баррель
УтроNews01:12
В декабре цена на нефть Brent восстановилась на 21%
REGNUM00:18
Нефть Brent подорожала до максимальных за месяц $77,69 за баррель
Интерфакс27 декабря в 11:23
На 8.05 мск цена мартовских фьючерсов на Brent росла до 75,92 долларов за баррель
ПРАЙМ27 декабря в 00:21

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