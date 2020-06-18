Энергетика
Деловое.ТВЦена нефти Brent выросла до $41 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в августе поднялась до $41,58 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшний день. Котировки поднялись на 4,55% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
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В Москве с начала марта на Арбате, Тверской, Никольской и других главных торговых улицах прекратило работу 112 магазинов и заведений общественного питания, сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
Коммерсантъ 02:42
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
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Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
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На Параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ», ракеты которой способны поражать сверхмалые цели, такие как квадрокоптеры.
Комсомольская правда 03:30
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Больше всего коронавирусом за сутки заболели в Ростове и Шахтах
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Мишустин расширил скидку для школьников на железнодорожные билеты
Во время учебного года школьники смогут купить билеты на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе со скидкой 50%.
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В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
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Сыгравший депутата Наливкина актер отказался обжаловать свой арест
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Инфраструктурный объект "Северный Донец-Донбасс" в районе шахты 6/7 оказался полностью разрушен.
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Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
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Сегодня в России начинается приемная кампания в ВУЗы
Большинство высших учебных заведений начнут принимать документы абитуриентов с завтрашнего дня, 20 июня.
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Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела
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Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
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