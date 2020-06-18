Энергетика
Деловое.ТВЦена нефти Brent выросла до $41 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в августе поднялась до $41,58 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшний день. Котировки поднялись на 4,55% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Общество
Собянин призвал сохранить «удаленку» в Москве
Московским компаниям следует по возможности сохранить удаленный режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 14:31
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
Акции в поддержку оппозиционных политиков возобновились в Белоруссии
В нескольких городах Белоруссии возобновились протесты.
Телеканал 360° 14:42
Футбол
«Саутгемптон» на выезде разгромил «Норвич» в матче АПЛ
«Саутгемптон» набрал 37 очков и занимает 13-е место в таблице АПЛ, у «Норвича» 21 очко и последняя позиция.
Sport24.ru 14:52
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Общество
Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу
В июне в 22 регионах проведут исследование на иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:56
Армия и оружие
Иранские военные запустили крылатые ракеты в Оманском заливе
Иранские военно-морские силы успешно завершили пуски крылатых ракет в Оманском заливе.
Военное дело 06:16
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых.
RT на русском 12:35
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму
Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
Bimru.ru 06:52
Политика
Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты
Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.
РИА Новости 13:39
Политика
МИД Германии вызвал российского посла из-за убийства в Берлине
МИД ФРГ пригласил посла России для разъяснения ему германской позиции по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года.
Rambler News Service вчера в 08:16
Авто
АвтоВАЗ разработал гоночную Lada Granta
Компания LADA Sport (дочернее предприятие АвтоВАЗа) построила новый гоночный автомобиль на базе серийного хэтчбека LADA Granta.
Автоновости дня 03:14
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
Общество
Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусе
15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане.
Lenta.ru вчера в 22:15
Футбол
Сочи — Ростов 10:1
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин достиг отметки в 100 голов за карьеру.
RT на русском 13:45
Общество
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский предрек смерть Михаила Ефремова в тюрьме.
Lenta.ru 14:24
Происшествия
Еще одного сотрудника «БФГ-Кредит» арестовали по делу о растрате
Москва, 19 июня 2020, 13:48 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал до 24 июля бывшего заместителя председателя правления банка «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина по делу о растрате не менее 12,9 млрд рублей, сообщили 19 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 06:48
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
Геологи из Франции и Австралии провели анализ состава пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там формируется "эмбриональный континент".
Радио Sputnik 12:05
Общество
Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле
Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста вчера в 07:36
Наука
В Сибири нашли следы одной из крупнейших катастроф в истории Земли
Ученые Аризонского университета США отправились в Сибирь, чтобы восстановить картину крупнейшего вымирания в истории Земли – пермско-триасового.
МИР 24 17 июня в 07:22
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv вчера в 01:16
Общество
Собянин: Летние веранды в Москве забронированы на месяц вперед
Летние веранды в центре столицы, которые открылись 16 июня, забронированы москвичами на месяц вперед.
Российская газета 14:47
Политика
Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера
Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона 09:00
Общество
Вероятный оппонент Лукашенко на выборах задержан КГБ
Заявивший о намерении баллотироваться в президенты Белоруссии экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико находится в следственном изоляторе КГБ, сообщили в предвыборном штабе Бабарико 19 июня агентству РИА Новости.
ИА Красная Весна 04:46
Экономика
Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
Кино
Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах
Evo-rus.com 02:06
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23