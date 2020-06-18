Энергетика
Деловое.ТВЦена нефти Brent выросла до $41 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в августе поднялась до $41,58 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшний день. Котировки поднялись на 4,55% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Политика
Доработанный план восстановления экономики направили Путину
Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 04:45
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Наука
Генетик рассказал, влияет ли группа крови на тяжесть течения COVID-19
«Ридус» пообщался со специалистом в области генетики - сотрудником Института общей генетики РАН доктором биологических наук Ильей Артемьевичем Захаровым-Гезехусом - и выяснил, могут ли группа крови или особенности в генетике повлиять на тяжесть течения COVID-19.
Ридус 04:31
Политика
Лукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии
Властям Белоруссии удалось сорвать план по дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:10
Шоу-бизнес
Мать Юлии Ефимовой рассказала о конфликте с дочерью
Татьяна Ефимова рассказала, что несколько лет не общается с родной дочерью.
ГЛАС.RU 04:13
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Общество
Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19
В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Газета.Ru 04:48
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы первых дней Великой Отечественной
Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
REGNUM 02:09
Происшествия
В жилом доме в Москве открыли стрельбу
На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ вчера в 09:14
Происшествия
В Крыму задержали украинца при попытке незаконно попасть в Россию
Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося проникнуть в РФ, переправившись через залив Сиваш.
ТАСС 01:52
Наука
Генетически модифицированные козы дали противораковое молоко
ToDay News Ufa 01:37
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
В Китае концерн BAIC начал продажи обновлённого внедорожника Beijing BJ80, который является недорогим аналогом «Гелендвагена».
Тарантас Ньюс вчера в 06:17
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего на Алтае
Evo-rus.com вчера в 15:11
Происшествия
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службц СК РФ.
BFM.ru 05:04
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Игры
Смотрим на лучшие фанатские дизайны PS5
Или создаём свой собственный В твиттере и на специализированных форумах появилось множество фантазий фанатов с воплощениями коллекционных версий консоли PlayStation 5. Речь о моделях с разными цветами, а также о тематическаих устройствах для фанатов определенных игр, к примеру, Spider-Man: Miles Morales, анонсированной на прошлой неделе.
Городской портал Новый Нижний 16 июня в 10:00
Общество
«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры
«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры на юго-западе Москвы.
РБК 05:15
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
В российских регионах июль может стать таким же теплым, как и июнь.
Известия 05:00
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Шоу-бизнес
Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора
Говорит Москва 17 июня в 12:16
Общество
Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса
Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.
Российская газета вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец вчера в 14:29