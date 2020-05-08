На Нью-Йоркской товарной бирже июньские контракты на WTI выросли в цене до 24,19 долл. за баррель. Цена закрытия торгов накануне была 23,99 долл. за баррель. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, окончившуюся 1 мая, выросли на 4,59 млн баррелей.

Цена нефти Brent выросла до 29,89 долл. за баррель

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