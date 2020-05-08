Энергетика

Финансовая газетаФинансовая газетаЦена нефти Brent выросла до 29,89 долл. за баррель

На Нью-Йоркской товарной бирже июньские контракты на WTI выросли в цене до 24,19 долл. за баррель. Цена закрытия торгов накануне была 23,99 долл. за баррель. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, окончившуюся 1 мая, выросли на 4,59 млн баррелей.
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Рынок нефти закрылся ростом в пятницу

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Цена на нефть Brent выросла до $31

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Цена нефти Brent растет до $31

ТАСС08 мая в 14:48

Нефть продолжает дорожать на росте оптимистичных настроений

ПРАЙМ08 мая в 13:28

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Цены на нефть ускорили рост на данных об увеличении китайского импорта

Интерфакс07 мая в 07:12
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Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

РИА Новости вчера в 04:32
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Общество

Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
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Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
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Здоровье

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
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Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Экономика

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

Что происходило с золотом в Промсвязьбанке Осадчий сопоставил данные агрегированного баланса банков из топ-30 на 1 апреля с данными отчетности 29 крупнейших фигурантов этого списка.
РБК 02:00
Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
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Политика

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
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Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Происшествия

В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

В больнице имени Спасокукоцкого на севере Москвы произошло возгорание.
Коммерсантъ вчера в 14:09
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Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
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Общество

Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине

Piter.tv вчера в 08:02
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Общество

Число случаев коронавируса в Саратовской области превысило тысячу

Сегодня, 9 мая, число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составило 1007 человек, сообщает Telegram-канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».
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Общество

Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая

Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 23:13
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Общество

Российский миллиардер просит закрыть четыре города

Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 00:45
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В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины.
REGNUM вчера в 16:51
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РИА Новости вчера в 10:02
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Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников

Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы.
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Игровой режим в Windows 10 затормозил работу в играх

Пользователи нашли единственное решение возникшей проблемы – отключение игрового режима.
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В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

RT на русском вчера в 13:56
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Авто

АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada

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15 мая по видеосвязи пройдет очередное собрание Исполкома РФС.
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В Великобритании опубликовали последние сообщения нацистов

К 75-летию окончания Второй мировой войны Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) опубликовал перехваченные незадолго до окончания войны сообщения нацистов.
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Минздрав предупредил о последствиях нарушения «масочного режима»

По словам заместителя директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессора Владимира Чуланова, в настоящее время регистрируются новые случаи заболевания, и опасность распространения инфекции сохраняется.
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Общество

В Ростовской области ослабят режим самоизоляции

Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
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Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
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Генри Сехудо нокаутировал Доминика Круза на UFC 249 и завершил карьеру

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе и бывший обладатель титула UFC в наилегчайшей весовой категории, Генри Сехудо, шокировал мир смешанных единоборств, сообщив о завершении карьеры после успешной защиты чемпионского пояса в поединке против Доминика Круза.
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