Энергетика
Финансовая газетаЦена нефти Brent выросла до 29,89 долл. за баррель
На Нью-Йоркской товарной бирже июньские контракты на WTI выросли в цене до 24,19 долл. за баррель. Цена закрытия торгов накануне была 23,99 долл. за баррель. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, окончившуюся 1 мая, выросли на 4,59 млн баррелей.
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