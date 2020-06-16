Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Политика
Лукашенко высказался о проведении парада Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о запланированном на 24 июня параде Победы в Москве, заявил, что, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса в России, «поедем, проведем».
Rambler News Service 12:19
Общество
Россияне получат новое пособие в 3000 рублей от государства
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Футбол
Рашфорд убедил правительство Великобритании оказать поддержку детям
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд смог убедить правительство Великобритании расширить систему ваучеров на бесплатное питание для нуждающихся детей в период летних каникул, сообщает BBC.
Чемпионат 14:16
Происшествия
В Забайкалье четыре человека утонули, спасая тонущую в реке девочку
REGNUM вчера в 23:43
Происшествия
Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео
RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском 16:39
Общество
Собянин назвал возможный срок снятия оставшихся ограничений в Москве
Оставшиеся ограничения в Москве будут сняты не ранее середины июля. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:52
Армия и оружие
Пушилин пригрозил украинским боевикам «огнём возмездия»
Приказ для защитников Донбасса вести огонь по противнику на подавление остаётся актуальным.
ИА Новороссия 16:17
Происшествия
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия 13:59
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:00
Общество
Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка
Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.
Сахалин.Инфо 04:01
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Футбол
«Ференцварош» Сергея Реброва досрочно выиграл чемпионат Венгрии
«Ференцварош» на выезде обыграл «Гонвед» (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Венгрии. Команда досрочно стала чемпионом страны.
Спорт-Экспресс 16:56
Политика
Особое мнение: Николай Усков
По Zoom мы будем беседовать с Николаем Усковым, редакционным директором журнала «Форбс».
Эхо Москвы 13:01
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Кино
DC организует собственную выставку на замену Comic-Con
Российская газета 11:47
Происшествия
В Париже на протестах медиков начались беспорядки
В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня вчера в 07:40
Наука
В России за сутки от коронавируса умерли 193 человека
В России за прошедшие сутки умерли 193 пациента с коронавирусом. Такие данные на 16 июня приводит оперштаб.
Комсомольская правда 03:33
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
Общество
На Камчатке еще три человека умерли от коронавируса
Три человека умерли на Камчатке за сутки от коронавирусной инфекции, общее число смертей достигло 37, передает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на министра здравоохранения края Елену Сорокину.
Камчатка-Информ 19:18
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости вчера в 07:11
Общество
Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Музыка
Группу Little Big подозревают в плагиате хита Uno
Российская группа Little Big оказалась в центре споров из-за видео в Tik-Tok, автор которого сравнил песню российских звезд с произведением американской группы Black Eyed Peas.
ФедералПресс 07:04
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия 10:33