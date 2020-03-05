Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть показывают рост

Мировые цены на нефть растут в четверг, 5 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,07%, составив $47,28 за баррель.
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Цены на нефть перешли к снижению

Финмаркет10:49

Нефть подорожала в надежде на сокращение добычи ОПЕК+

Взгляд.ру03 марта в 00:45

Российский рынок практически не отреагировал на заявления по результатам заседания ОПЕК

ТАСС07:52

Нефть дорожает на новостях о решении ОПЕК о возможном сокращении добычи

ПРАЙМ06:45

Brent подорожала до $51,8 за баррель

Интерфакс00:53

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 5 марта в 15:20 MSK составил $51.16 за баррель

АК&М07:32

Нефть упала ниже $50 из-за коронавируса и разногласий ОПЕК+

REGNUM15:43
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Комментарии

Биатлон

Хованцев объяснил, почему Миронова пропустила спринт в Нове-Место

Матч ТВ 16:01
Политика

Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они продолжались более шести часов.
РИА Новости 12:55
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости вчера в 02:42
Хоккей

СКА одержал вторую победу над «Витязем» в плей-офф

Телеканал Санкт-Петербург 03 марта в 14:38
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК 07:51
Общество

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд.
РБК 16:00
Происшествия

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

Российская газета 16:11
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:07
Наука

Выявлен более агрессивный подтип коронавируса

Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Ёлдаш вчера в 10:39
Кино

В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная

В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
МИР 24 16:24
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Путешествия

В 2020 году Турцию посетят 57 млн туристов

"Анталия и Стамбул снова стали ведущими городами, и если другие туристические направления по всей Турции покажут аналогичный рост, число туристов вырастет до 57 миллионов к концу года", добавил Чорабатыр.
Rusturkey.com вчера в 06:04
Политика

Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
RT на русском 16:34
Общество

Суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра

В судебных материалах сказано, что кипрское удостоверение личности (Cypriot ID Card, выдается гражданам Кипра) было удержано полицией, а российский паспорт должен был быть сдан до 16:00 2 марта.
РБК вчера в 16:00
Космос

Момент взрыва черной дыры в созвездии Голубя попал на видео

На публикуемом NASA снимке зафиксирован рентгеновский всплеск из черной дыры. Этот момент также попал на видео.
РЕН ТВ 03 марта в 10:47
Игры

Final Fantasy VII Remake получит боевую систему из другой игры серии

REGNUM вчера в 22:21
Происшествия

«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Интерфакс 03 марта в 20:24
Экономика

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Кино

Режиссер «Бэтмена» показал первые фото нового «бэтмобиля»

Напомним, новый фильм о Бэтмене выйдет 24 июня 2021 года. В этот раз супергероя сыграет Роберт Паттисон.
Shraibikus News 15:52
Кино

Тайка Вайтити снимет «Чарли и шоколадную фабрику» для Netflix

Основу первого сериала составят мир и персонажи книги "Чарли и шоколадная фабрика", а второе телешоу описывается как "полностью оригинальная" история об умпа-лумпах – маленьких человечках, которые работают на фабрике Вилли Вонки и очень любят петь.
ИА InterMedia 13:57
Общество

ПМЭФ отменили из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:33
Общество

Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики России

Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
Российская газета 15:43
Технологии

Apple разрешила вставлять рекламу в push-уведомления

Apple разрешила компаниям вставлять рекламные сообщения в push-уведомления в приложениях, пишет издание The Verge.
Sostav.ru 03:25
Армия и оружие

Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба

Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
ИноСМИ вчера в 13:00
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости 03:37
Футбол

«Ювентус» раздал три тонны еды нуждающимся после отмены матча с «Миланом»

В "Ювентусе" приняли решение раздать нуждающимся три тонны еды, которая предназначалась для продажи в барах, а также для членов премиального клуба болельщиков (4 тысячи человек).
Bobsoccer 08:44
Общество

США обвинили Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

Власти США обвинили российского бизнесмена и владельца банка «Тинькофф» Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов.
Lenta.ru 17:34
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
Как работают Яндекс.Новости?
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