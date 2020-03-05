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Общество В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

Путешествия В 2020 году Турцию посетят 57 млн туристов "Анталия и Стамбул снова стали ведущими городами, и если другие туристические направления по всей Турции покажут аналогичный рост, число туристов вырастет до 57 миллионов к концу года", добавил Чорабатыр.

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Общество ПМЭФ отменили из-за коронавируса Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".