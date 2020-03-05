Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть показывают рост
Мировые цены на нефть растут в четверг, 5 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,07%, составив $47,28 за баррель.
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Комментарии
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они продолжались более шести часов.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Хоккей
СКА одержал вторую победу над «Витязем» в плей-офф
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Общество
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд.
Происшествия
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Наука
Выявлен более агрессивный подтип коронавируса
Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Путешествия
В 2020 году Турцию посетят 57 млн туристов
"Анталия и Стамбул снова стали ведущими городами, и если другие туристические направления по всей Турции покажут аналогичный рост, число туристов вырастет до 57 миллионов к концу года", добавил Чорабатыр.
Политика
Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
Общество
Суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра
В судебных материалах сказано, что кипрское удостоверение личности (Cypriot ID Card, выдается гражданам Кипра) было удержано полицией, а российский паспорт должен был быть сдан до 16:00 2 марта.
Космос
Момент взрыва черной дыры в созвездии Голубя попал на видео
На публикуемом NASA снимке зафиксирован рентгеновский всплеск из черной дыры. Этот момент также попал на видео.
Игры
Final Fantasy VII Remake получит боевую систему из другой игры серии
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Экономика
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал первые фото нового «бэтмобиля»
Напомним, новый фильм о Бэтмене выйдет 24 июня 2021 года. В этот раз супергероя сыграет Роберт Паттисон.
Кино
Тайка Вайтити снимет «Чарли и шоколадную фабрику» для Netflix
Основу первого сериала составят мир и персонажи книги "Чарли и шоколадная фабрика", а второе телешоу описывается как "полностью оригинальная" история об умпа-лумпах – маленьких человечках, которые работают на фабрике Вилли Вонки и очень любят петь.
Общество
ПМЭФ отменили из-за коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Общество
Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики России
Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
Технологии
Apple разрешила вставлять рекламу в push-уведомления
Apple разрешила компаниям вставлять рекламные сообщения в push-уведомления в приложениях, пишет издание The Verge.
Армия и оружие
Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба
Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Футбол
«Ювентус» раздал три тонны еды нуждающимся после отмены матча с «Миланом»
В "Ювентусе" приняли решение раздать нуждающимся три тонны еды, которая предназначалась для продажи в барах, а также для членов премиального клуба болельщиков (4 тысячи человек).
Общество
США обвинили Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов
Власти США обвинили российского бизнесмена и владельца банка «Тинькофф» Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов.
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.