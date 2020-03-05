Котировки апрельских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке по итогам торгов понизились на 0,4 доллара и составили 46,78 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов среды

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