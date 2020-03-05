Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть снизились по итогам торгов среды
Котировки апрельских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке по итогам торгов понизились на 0,4 доллара и составили 46,78 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Экономика
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Общество
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Политика
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Политика
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Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
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«Спартак» и Тедеско вспомнили про Кубок
Сам тренер ЦСКА чудит со страшной силой. Уже после матча он отказался жать руку Доменико Тедеско.
Армия и оружие
Киев вводит новые должности главнокомандующего ВС и начальника Генштаба
Отдельные должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины будут введены в соответствии с поправками в закон «О национальной безопасности Украины».
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
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Общее число заболевших новым типом коронавируса за пределами Китая составило 12 668 человек.
Политика
Путин рассказал, как возникла идея создания центра «Сириус»
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Экономика
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Общество
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Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.
Политика
Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Происшествия
Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу
В результате мировой судья признал женщину виновной в публичной клевете и приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
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Шведская компания представила спорткар Jesko Absolute и четырехместный мегакар Gemera.
Общество
В Петербурге на коронавирус проверяют итальянского студента
Студента из Италии, обучающегося в Санкт-Петербурге, госпитализировали для обследования на заражение вирусом SARS-CoV-2, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Автоспорт
Обмануть всех и проиграть. «Феррари» попала в скандал
Несмотря на свой элитный статус, итальянцы часто попадали в истории, о которых не хотят вспоминать.