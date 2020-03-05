Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть снизились по итогам торгов среды

Котировки апрельских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке по итогам торгов понизились на 0,4 доллара и составили 46,78 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Нефть уверенно дорожает на общем оптимизме

ПРАЙМ00:54

Brent подорожала до $51,8 за баррель

Интерфакс00:53

Мировые цены на нефть показывают рост

RT на русском00:17

Стоимость нефти Brent пытается вернуться к $52 за баррель

Росбалт01:59

Цены на нефть растут после снижения накануне

News.ru01:13

Цена нефти Brent снизилась после новостей по ОПЕК+

ТАССвчера в 13:43

Цены на нефть: WTI растет, Brent — в минусе

REGNUMвчера в 12:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 02:59, Ашберн

Комментарии

Экономика

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Происшествия

Аноним сообщил о бомбе на борту вылетевшего из Москвы в Омск самолета

Неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы заложенной бомбе на борту самолета Airbus А320, который вылетел из Шереметьево в Омск.
Газета.Ru 02:25
Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Спорт день за днем вчера в 12:43
Здоровье

Учения по профилактике коронавируса начались на Сахалине

Учения по профилактике китайского коронавируса COVID-19 начались на Сахалине.
Народные новости 02:13
Общество

Толщина озонового слоя над Арктикой упала до критического уровня

РЕН ТВ вчера в 20:17
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Общество

Россиян начнут уведомлять о размере их будущей пенсии

Россияне, достигшие 45-летнего возраста, начнут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии.
vtomske.ru вчера в 05:30
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Смирнов заявил, что для семилетней девочки важнее научиться ухаживать за маленьким ребенком, тогда как в школе можно лишь «учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям».
REGNUM 01:27
Общество

ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка

Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
RT на русском 02:36
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Общество

РБК: около половины дел по наркотикам в России не дошли до суда

Если в 2016 году полиция довела до суда 118 тысяч дел, то в прошлом — 99 тысяч.
Говорит Москва 02:12
Политика

Путин рассказал историю создания комплексов «Искандер»

В очередной части интервью президента России Владимира Путина с журналистом ТАСС Андреем Ванденко глава государства рассказал историю создания комплексов «Искандер».
Военное дело 02:52
Политика

В парламенте Турции произошла массовая драка

В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru вчера в 19:11
Футбол

«Спартак» и Тедеско вспомнили про Кубок

Сам тренер ЦСКА чудит со страшной силой. Уже после матча он отказался жать руку Доменико Тедеско.
РИА Новости 02:17
Армия и оружие

Киев вводит новые должности главнокомандующего ВС и начальника Генштаба

Отдельные должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины будут введены в соответствии с поправками в закон «О национальной безопасности Украины».
REGNUM вчера в 16:38
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Общество

Число стран мира, где зафиксирован коронавирус, возросло до 76

Общее число заболевших новым типом коронавируса за пределами Китая составило 12 668 человек.
REGNUM 00:41
Политика

Путин рассказал, как возникла идея создания центра «Сириус»

В интервью информационному агентству ТАСС глава государства сообщил, что идея открытия центра принадлежала ему самому.
Городовой 02:36
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт

У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Ведомости вчера в 20:00
Происшествия

В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.
Красная весна вчера в 07:43
Политика

Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 12:03
Происшествия

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ru вчера в 23:17
Происшествия

Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу

В результате мировой судья признал женщину виновной в публичной клевете и приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей.
РИА Новости 02:49
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Газета.Ru 03 марта в 03:50
Авто

Koenigsegg представил свой новый гиперкар Gemera

Шведская компания представила спорткар Jesko Absolute и четырехместный мегакар Gemera.
Тарантас Ньюс 03 марта в 10:20
Общество

В Петербурге на коронавирус проверяют итальянского студента

Студента из Италии, обучающегося в Санкт-Петербурге, госпитализировали для обследования на заражение вирусом SARS-CoV-2, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия.
Известия 01:03
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском 03 марта в 09:35
Автоспорт

Обмануть всех и проиграть. «Феррари» попала в скандал

Несмотря на свой элитный статус, итальянцы часто попадали в истории, о которых не хотят вспоминать.
Спорт-Экспресс 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное