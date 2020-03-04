Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть показывают рост
Мировые цены на нефть растут в четверг, 5 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,07%, составив $47,28 за баррель.
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Экс-министр Абызов женится в СИЗО
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Депутаты устроили массовую драку в парламенте Турции
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Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
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Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
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Под Москвой появится платный дублер МКАД
Платный скоростной дублер МКАД появится в столичном регионе.
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Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
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Стало известно о госпитализации актрисы Инны Макаровой
Советская и российская актриса Инна Макарова попала в больницу в Москве, утверждают СМИ.
Общество
Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет
Перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
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В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
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Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
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Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
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Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Общество
СМИ узнали о плане Б мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ планом Б. Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан "по инстанциям", сообщили источники Би-би-си.
Общество
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Общество
Путин назвал отличие стабильности от застоя
На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Происшествия
Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси
По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 5 марта
Случаи заражения обнаружены в 76 странах (+4 за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 214 человек.
Экономика
Коллекторы хотят получить доступ к госуслугам
Профессиональные коллекторские агентства надеются получить доступ к госуслугам для рассылки уведомлений россиянам после того, как будет принят новый законопроект в сфере взыскания, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Политика
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
Здоровье
Минздрав Казахстана планирует купить 30 млн медицинских масок для населения
Около 30 млн масок для населения планирует закупить министерство здравоохранения Казахстана.
Здоровье
Скупили мыло: россияне атаковали аптеки из-за эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса настолько тревожит россиян, что они начали активно скупать антисептические средства.
Происшествия
Роналдиньо может быть арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может быть арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта.
Авто
Появились первые фото новой Lada Xray Cross Instinct
Как и ожидалось, в основу LADA XRay Cross Instinct легла топовая комплектация модели с вариатором.
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
У российской стороны имеются неопровержимые данные, подтверждающие инцидент. Их обнародуют в ближайшее время.
Музыка
Группа Lindemann отыграла концерт в Петербурге
Футбол
Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
Как сообщает Goal, английский футболист рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед».