Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть показывают рост

Мировые цены на нефть растут в четверг, 5 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,07%, составив $47,28 за баррель.
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Brent подорожала до $51,8 за баррель

Интерфакс00:53

Мировые цены на нефть показывают рост

RT на русском00:17

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%

ТАСС03 марта в 06:30

Цены на нефть снижаются на биржах

Эхо Москвывчера в 12:31

Цены на нефть: WTI растет, Brent — в минусе

REGNUMвчера в 12:52

Цены на нефть растут на процент на решении ФРС по ставке

Московский Комсомолец03 марта в 21:20

Нефть уверенно дорожает на общем оптимизме

ПРАЙМ00:54
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Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

РБК вчера в 19:03
Общество

Экс-министр Абызов женится в СИЗО

Ведомости вчера в 04:34
Политика

Депутаты устроили массовую драку в парламенте Турции

ФАН вчера в 14:02
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ru вчера в 23:17
Транспорт

Под Москвой появится платный дублер МКАД

Платный скоростной дублер МКАД появится в столичном регионе.
Lenta.ru вчера в 20:29
Армия и оружие

Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО

По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Вести.Ru вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Стало известно о госпитализации актрисы Инны Макаровой

Советская и российская актриса Инна Макарова попала в больницу в Москве, утверждают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 08:13
Общество

Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
РИА Новости вчера в 23:34
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 15:52
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости вчера в 01:30
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Газета.Ru вчера в 15:11
Общество

СМИ узнали о плане Б мэрии Москвы на случай коронавируса

Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ планом Б. Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан "по инстанциям", сообщили источники Би-би-си.
РБК вчера в 14:29
Общество

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru вчера в 07:00
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Общество

Путин назвал отличие стабильности от застоя

На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Российская газета вчера в 02:19
Происшествия

Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Газета.Ru 03 марта в 18:27
Энергетика

Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Известия вчера в 12:20
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 5 марта

Случаи заражения обнаружены в 76 странах (+4 за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 214 человек.
РБК 00:56
Экономика

Коллекторы хотят получить доступ к госуслугам

Профессиональные коллекторские агентства надеются получить доступ к госуслугам для рассылки уведомлений россиянам после того, как будет принят новый законопроект в сфере взыскания, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
РИА Новости 01:20
Политика

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
РИА Новости вчера в 16:20
Здоровье

Минздрав Казахстана планирует купить 30 млн медицинских масок для населения

Около 30 млн масок для населения планирует закупить министерство здравоохранения Казахстана.
REGNUM вчера в 03:21
Здоровье

Скупили мыло: россияне атаковали аптеки из-за эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса настолько тревожит россиян, что они начали активно скупать антисептические средства.
Дни.ру 00:15
Происшествия

Роналдиньо может быть арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может быть арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта.
REGNUM 00:57
Авто

Появились первые фото новой Lada Xray Cross Instinct

Как и ожидалось, в основу LADA XRay Cross Instinct легла топовая комплектация модели с вариатором.
Автоновости дня вчера в 07:05
Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

У российской стороны имеются неопровержимые данные, подтверждающие инцидент. Их обнародуют в ближайшее время.
Инфорос вчера в 07:01
Музыка

Группа Lindemann отыграла концерт в Петербурге

Gazeta.SPb 03 марта в 14:48
Футбол

Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает Goal, английский футболист рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед».
Евро-футбол.ру вчера в 14:20
Как работают Яндекс.Новости?
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