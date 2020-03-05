Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦена нефти Brent выросла до 52,8 доллара за баррель

Стоимость майских фьючерсов Brent повысилась на торгах Лондонской биржи ICE на 1,89%, до 52,88 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI с поставкой в апреле выросла на 2,14%, и находится на отметке в 47,75 доллара за баррель.
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Цена нефти Brent снизилась после новостей по ОПЕК+

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"Приговором мирового судьи подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета), окончательное наказание назначено в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с рассрочкой выплаты", - говорится в сообщении.
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В Калифорнии из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации

В американском штате Калифорния ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения нового типа коронавируса.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ru вчера в 23:17
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Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса

Меры китайских властей по борьбе с коронавирусом уже принесли результаты, постепенно восстанавливается обычная активность.
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«Спартак» и Тедеско вспомнили про Кубок

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Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
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В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
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Министерство национальной обороны Польши направит в страны ОБСЕ, включая Россию, приглашения принять участие в наблюдении за стартовавшими в республике учениями Defender Europe 20.
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Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
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Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен

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Коммерсантъ 03 марта в 08:52
Как работают Яндекс.Новости?
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