Энергетика
Экономика сегодняЦена нефти Brent выросла до 52,8 доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов Brent повысилась на торгах Лондонской биржи ICE на 1,89%, до 52,88 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI с поставкой в апреле выросла на 2,14%, и находится на отметке в 47,75 доллара за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу
"Приговором мирового судьи подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета), окончательное наказание назначено в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с рассрочкой выплаты", - говорится в сообщении.
Происшествия
Роналдиньо может быть арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может быть арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта.
Общество
Крупнейший региональный перевозчик Европы объявил о банкротстве
Как сообщает FT, после нескольких месяцев переговоров с властями страны крупнейший региональный авиаперевозчик Европы так и не смог добиться выделения госкредита в размере £100 млн.
Общество
СМИ узнали о плане Б мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ планом Б. Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан "по инстанциям", сообщили источники Би-би-си.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Кино
Режиссер нового фильма о Бэтмене выложил фотографии Бэтмобиля
Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал в своем твиттере фотографии Бэтмобиля.
Армия и оружие
МИД оценил планы США испытать гиперзвуковое оружие
Москва пока не видит проблем в планах Вашингтона испытать в 2020 году гиперзвуковое оружие, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек
Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Смирнов заявил, что для семилетней девочки важнее научиться ухаживать за маленьким ребенком, тогда как в школе можно лишь «учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям».
Общество
В Калифорнии из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации
В американском штате Калифорния ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения нового типа коронавируса.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Общество
Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса
Меры китайских властей по борьбе с коронавирусом уже принесли результаты, постепенно восстанавливается обычная активность.
Футбол
«Спартак» и Тедеско вспомнили про Кубок
Космос
Телескоп WFIRST одобрен для разработки
НАСА одобрило крупную астрофизическую миссию, чтобы перейти к следующему этапу ее развития, хотя администрация в очередной раз пытается ее отменить.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Биатлон
Подделку подписей Родченкова признал МОК
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Армия и оружие
Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20
Министерство национальной обороны Польши направит в страны ОБСЕ, включая Россию, приглашения принять участие в наблюдении за стартовавшими в республике учениями Defender Europe 20.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР
РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен
Российский футбольный союз принял решение отложить четвертьфинальный поединок из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.