Стоимость майских фьючерсов Brent повысилась на торгах Лондонской биржи ICE на 1,89%, до 52,88 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI с поставкой в апреле выросла на 2,14%, и находится на отметке в 47,75 доллара за баррель.

Цена нефти Brent выросла до 52,8 доллара за баррель

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