Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 10 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Энергетика Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.

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Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.

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Политика Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.