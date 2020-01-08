Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 10 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Базовый сценарий - 65 долларов за баррель Brent - УК «Альфа-Капитал»

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Цены на нефть растут из-за событий на Ближнем Востоке. Впервые за полгода Brent стоит больше $ 70

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Нефть пытается найти баланс после падения

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Мировые цены на нефть снижаются

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Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель

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Котировки Brent и WTI снижаются на ослаблении рисков

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Цены на нефть растут на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Эхо Москвы08 января в 00:35
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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
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Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье

РБК 06:43
Политика

Путин раскритиковал крымских чиновников

Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников Крыма.
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CNN: рухнувший в Тегеране украинский лайнер сбили иранские ракеты

Клопс 06:45
Энергетика

Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Lenta.ru вчера в 11:19
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Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 17:27
Общество

Опубликовано новое видео крушения украинского «Боинга» в Иране

Журналист BBC в Исламской Республике Иран Али Хашем опубликовал в своем Twitter-аккаунте новое видео, на котором запечатлен момент крушения украинского Boeing 737 под Тегераном.
Московский Комсомолец 05:40
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Экоактивистка Тунберг присоединилась к акции против Федерера

Известная экологическая активистка Грета Тунберг присоединилась к акции, которая направлена против сотрудничества швейцарского теннисиста Роджера Федерера с банком Credit Suisse, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 06:15
Шоу-бизнес

Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович

Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
WomanHit.ru вчера в 11:10
Происшествия

В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями

В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей десяти-одиннадцати лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
РИА Новости 06:23
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей

REGNUM 04:02
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец 01:01
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Космос

Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса

VSE42.RU 08 января в 23:34
Биатлон

Организаторы спринта в Оберхофе сократили длину круга из-за дождя

Из-за обильных дождей организаторы подготовили только часть трассы, поэтому было принято решение сократить длину круга до и после стрельбы.
Матч ТВ 06:48
Общество

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

"Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 2 года", - огласил решение судья Константин Репета.
РИА Новости 07:08
Экономика

«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей активов в Крыму, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
РБК 07:21
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия 02:12
Футбол

Месси высказался об увольнении Вальверде после поражения от «Атлетико»

Спорт день за днем 05:22
Кино

«Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Сборы фильма Клима Шипенко "Холоп" в российском прокате превысили 2 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Газета.Ru 06:25
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
Известия 06:31
Политика

Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку

Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Ведомости вчера в 13:41
Наука

Поваренная соль замедляет рост раковых клеток

ToDay News Ufa вчера в 16:21
Общество

Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки

Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
РБК 07:16
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 07:02
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru вчера в 07:52
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
BFM.ru вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев поделился откровенным фото жены в красном боди

Гоген Солнцев на своей странице в Instagram опубликовал неоднозначное фото своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
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Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:24
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