Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 10 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Цены на нефть растут из-за событий на Ближнем Востоке. Впервые за полгода Brent стоит больше $ 70
Фонтанка.Ру08 января в 02:58
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Политика
Путин раскритиковал крымских чиновников
Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников Крыма.
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Общество
Опубликовано новое видео крушения украинского «Боинга» в Иране
Журналист BBC в Исламской Республике Иран Али Хашем опубликовал в своем Twitter-аккаунте новое видео, на котором запечатлен момент крушения украинского Boeing 737 под Тегераном.
Теннис
Экоактивистка Тунберг присоединилась к акции против Федерера
Известная экологическая активистка Грета Тунберг присоединилась к акции, которая направлена против сотрудничества швейцарского теннисиста Роджера Федерера с банком Credit Suisse, сообщает AS.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Происшествия
В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями
В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей десяти-одиннадцати лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Космос
Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса
Биатлон
Организаторы спринта в Оберхофе сократили длину круга из-за дождя
Из-за обильных дождей организаторы подготовили только часть трассы, поэтому было принято решение сократить длину круга до и после стрельбы.
Общество
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
"Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 2 года", - огласил решение судья Константин Репета.
Экономика
«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму
Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей активов в Крыму, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Футбол
Месси высказался об увольнении Вальверде после поражения от «Атлетико»
Кино
«Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Сборы фильма Клима Шипенко "Холоп" в российском прокате превысили 2 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
Политика
Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Наука
Поваренная соль замедляет рост раковых клеток
Общество
Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки
Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев поделился откровенным фото жены в красном боди
Гоген Солнцев на своей странице в Instagram опубликовал неоднозначное фото своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.