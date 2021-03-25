Эксперт уточнил, что аренда танкера для перевозки нефти с Ближнего Востока в Европу обходится фрахтователю примерно в $22,5 тыс. в сутки. Нефть марки Brent подорожала на новостях об остановке движения в Суэцком канале на Лондонской бирже ICE почти на 3%, до $62,7 за баррель.

РБК 24 марта в 13:03