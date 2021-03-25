Цена нефти Brent выросла на 5% после происшествия в Суэцком канале
Остановка движения по Суэцкому каналу в Египте из-за котейнеровоза, севшего на мель, стала причиной подорожания нефти марки Brent на 5,13%, сообщает РБК со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.В источнике
С чего всё началось
Из-за аварии в Суэцком канале застряла нефть из России на $160 млн
Эксперт уточнил, что аренда танкера для перевозки нефти с Ближнего Востока в Европу обходится фрахтователю примерно в $22,5 тыс. в сутки. Нефть марки Brent подорожала на новостях об остановке движения в Суэцком канале на Лондонской бирже ICE почти на 3%, до $62,7 за баррель.
РБК24 марта в 13:03