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TV BRICS

Цена нефти Brent выросла на 5% после происшествия в Суэцком канале

Остановка движения по Суэцкому каналу в Египте из-за котейнеровоза, севшего на мель, стала причиной подорожания нефти марки Brent на 5,13%, сообщает РБК со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.В источнике
С чего всё началось

Из-за аварии в Суэцком канале застряла нефть из России на $160 млн

Эксперт уточнил, что аренда танкера для перевозки нефти с Ближнего Востока в Европу обходится фрахтователю примерно в $22,5 тыс. в сутки. Нефть марки Brent подорожала на новостях об остановке движения в Суэцком канале на Лондонской бирже ICE почти на 3%, до $62,7 за баррель.
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WWF России рассказал, где отключат подсветку в «Час Земли»

В более чем 30 российских городах отключат подсветку ключевых зданий в поддержку акции "Час Земли", которая этом году посвящена открытости экологической информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России - организаторе акции.
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