Энергетика
Rostov gazetaЦена нефти марки Brent увеличилась на 10%
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, на открытии торгов был отмечен рост на 5,4% до $25,54 за баррель. Отмечается, что по мнению главы Минэнерго РФ Александра Новака, положение в топливо-энергетическом комплексе непростое, но не критическое.
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