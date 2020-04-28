Энергетика
ТАССЦена нефти Brent выросла на 10%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 10%, до $26,66 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 6:59 мск.
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Волга Ньюс вчера в 04:27
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Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
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Какой-то научный прибор придется снимать с российской лунной станции для ее облегчения при запуске, 30 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Совета РАН по космосу, подписанного президентом Академии Александром Сергеевым.
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Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски
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Совладелец СТС и РЕН ТВ зарегистрировал дочернюю компанию в Сколково
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