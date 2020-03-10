Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНефть после обвала дорожает на 10%

По состоянию на 14.38 мск майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 9,69%, до 37,62 доллара за баррель, при этом минутами ранее рост превышал 10% и Brent достигала отметки в 38 долларов. Апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 9,73%, до 34,16 доллара за баррель.
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Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%

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Нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне достигала $37,7 за баррель

ТАСС07:27

Нефть Brent подорожала на 7%

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Цена на нефть марки WTI растёт примерно на 10%

RT на русском06:44

Нефть после обвала дорожает на 10%

РИА Новости07:57

Цена нефти Brent выросла на 10%

РБК08:05

Стоимость нефти Brent выросла на 7%

Life.ruвчера в 21:12
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