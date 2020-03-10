Энергетика
РИА НовостиНефть после обвала дорожает на 10%
По состоянию на 14.38 мск майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 9,69%, до 37,62 доллара за баррель, при этом минутами ранее рост превышал 10% и Brent достигала отметки в 38 долларов. Апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 9,73%, до 34,16 доллара за баррель.
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