По состоянию на 14.38 мск майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 9,69%, до 37,62 доллара за баррель, при этом минутами ранее рост превышал 10% и Brent достигала отметки в 38 долларов. Апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 9,73%, до 34,16 доллара за баррель.

Нефть после обвала дорожает на 10%

Политика Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму "Уверен, что придет время, когда высшая президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком конкретно", - заявил Путин во вторник, выступая в Государственной Думе, где рассматривается поправка к Конституции РФ об обнулении президентского срока.

Гаджеты Представлен флагманский смартфон Vivo NEX 3S 5G За автономную работу нового Vivo NEX 3S 5G отвечает аккумулятор на 4 400 мАч с поддержкой 44-ватной зарядки.

Политика Госдума одобрила поправку к Конституции о статусе русского народа Госдума в ходе второго чтения законопроекта об изменениях в Конституцию одобрила поправку о закреплении в Основном законе понятия языка государствообразующего народа, которым назван русский.

Общество Совет директоров РЖД наполовину обновится По данным РЖД, в 2019 г. членам совета директоров в целом выплачено 45,37 млн руб. Ожидать существенных изменений в работе РЖД или роста эффективности госмонополии из-за смены состава совета директоров не стоит, уверен партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин.

Происшествия Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте Прокуратура Якутска организовала проверку сообщений о том, что в городском пункте передержки животных зафиксировано массовое умерщвление содержащихся там собак и кошек.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Политика Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.

Энергетика Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае–июне Саудовская Аравия не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае–июне пока нет соглашения между альянсом по стабилизации нефтянового рынка, заявил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман агентству Reuters.

Авто Опубликованы первые изображения Dacia Sandero Dacia Sandero и Logan работают уже более семи лет и должны проработать еще год.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Музыка Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.

Общество Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.