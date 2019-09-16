Энергетика
ТАССЦена нефти Brent выросла на 13,8%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала пикового значения в $71,95 за баррель.
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Экономика
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Экономика
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости 17:33
Политика
Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500
Коммерсантъ 17:50
Общество
В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии
Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 09:25
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 17:45
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия 21:44
Шоу-бизнес
Наталья Рудова пожаловалась на навязчивых поклонников
Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова имеет большую армию поклонников.
МонаВиста 12:50
Футбол
Киевское «Динамо» не выигрывает уже шесть матчей подряд
Вчера в седьмом туре чемпионата Украины «Динамо» проиграло «Десне» со счётом 1:2.
Все про Спорт ру 12:44
Политика
Адвокат объяснил желание Сноудена покинуть Россию
Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России.
Известия 22:21
Футбол
Кокорин может подписать контракт с «Сочи», а затем вернуться в «Зенит»
Спорт день за днем вчера в 13:46
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
Российская газета 14:00
Политика
Почему США обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ, объяснили СМИ
Высокопоставленный чиновник США заявил, что масштаб и точность атак беспилотников на саудовские нефтяные объекты позволяют предположить, что они совершались не со стороны Йемена, а с северо-запада.
Газета.Ru 16:49
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.
REGNUM 08:21
Происшествия
Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти
По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.
Вести.Ru 15:39
Авто
Самопроизвольно тормозящие Nissan Rogue спровоцировали 14 ДТП
Всего насчитывается 843 случая ложного срабатывания AEB, 14 из которых привели к ДТП с пятью пострадавшими.
Motor 13 сентября в 10:42
Здоровье
Минздрав приступает к внедрению самой современной вакцины от гриппа
Минздрав приступил в текущем году к внедрению в РФ самой современной, четырехвалентной вакцины от гриппа, разработанной отечественными производителями, на первом этапе планируется прививать этим препаратом представителей так называемых "групп риска", а также направить его в приграничные регионы, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
РИА Новости 20:14
Происшествия
Сильный туман нарушил работу томского аэропорта
Утренние рейсы из Москвы в Томск задерживаются в понедельник, 16 сентября, из-за сильного тумана в областном центре.
vtomske.ru 21:10
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости 14:35
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Газета.Ru 21:31
Гаджеты
Очередное обновление для Windows 10 принесло с собой новые проблемы
Microsoft выпустила очередной патч для Windows 10, который исправил старые проблемы, но принес с собой новые.
REGNUM 13 сентября в 09:25
Политика
Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее
Журналистка попросила бизнесмена прокомментировать июньское высказывание президента Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее.
Forbes 10:20
Общество
Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс
Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru 08:55
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
По версии следствия, семилетняя девочка капризничала и мешала старшей сестре делать уроки.
РИА Новости 07:37
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Здоровье
Сотрудники скорой помощи Петрозаводска начали итальянскую забастовку
В столице Карелии Петрозаводске фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи начали в воскресенье, 15 сентября, так называемую итальянскую забастовку из-за низкого уровня зарплат, сообщает портал «Петрозаводск говорит».
Ридус 10:00
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
По мнению издания, SPEAR-EW смогут действовать наиболее продуктивно в паре с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3).
News.ru вчера в 19:01
Общество
Гороскоп на 16 сентября: сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов
Львы Сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов.
Primpress.ru 18:00
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав своего «Отряда самоубийц»
Режиссёр Джеймс Ганн у себя в твиттере опубликовал актёрский состав своей версии «Отряда самоубийц».
Мир фантастики вчера в 03:27