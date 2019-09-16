Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent выросла на 13,8%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала пикового значения в $71,95 за баррель.
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