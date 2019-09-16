Энергетика
ТАССЦена нефти Brent выросла на 13,8%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала пикового значения в $71,95 за баррель.
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Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
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Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
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Пей сколько хочешь. Ученые развеяли миф о пользе 2 литров воды в день
Не меньше двух литров жидкости в день На самом деле вы можете пить то количество воды в день, которое чувствуете необходимым.
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Происшествия
Пять человек пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Ангарске
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Семак рассказал о задачах «Зенита» в Лиге чемпионов
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Телеканал Санкт-Петербург 15:52
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Игроки «Болоньи» приехали под окна больничной палаты главного тренера Синиши Михайловича после матча с «Брешией».
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Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor 10:04
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Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
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ФАН вчера в 03:18
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Названа самая высокооплачиваемая профессия в России
В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.
Газета.Ru 14:14
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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
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Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Гаджеты
Наушники Vivo TWS станут конкурентом для Apple Airpods
В понедельник Vivo планирует представить общественности смартфон Vivo Nex 3, а также новые беспроводные наушники TWS, которые могут стать главным конкурентом для Apple Airpods.
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Саундтрек «Однажды... в Голливуде» — что спрятал в нем Тарантино
РИА Новости 01:00
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В России оценили слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
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РИА Новости 15:40
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Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
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Экономика
Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов.
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«Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
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РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
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Политика
СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году
Экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года.
URA.Ru 19:28
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На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки
Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
Вести Подмосковья 06:05
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Официальное сообщение мэрии Якутска по застройщику
Застройщик может умышленно затягивать время с целью вынудить администрацию города на противозаконные действия по выдаче разрешения на строительство – путем давления со стороны владельцев квартир в данном доме.
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За время летних каникул артистка заметно похудела, благодаря специальной диете и сменила имидж, перекрасив волосы.
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