Энергетика
ТАССЦена нефти Brent выросла на 13,8%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала пикового значения в $71,95 за баррель.
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Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
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