Энергетика
ИзвестияЦена нефти Brent выросла на 5,02%
На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года торгуется на уровне $22,40 за баррель, рост составил 5,02%. Таковы данные торгов на 05:44 мск. В это же время стоимость фьючерса нефти WTI растет на 6,91% и находится на отметке $17,64 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года торгуется на уровне $22,40 за баррель, рост составил 5,02%.Известиявчера в 23:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Комментарии
Наука
Фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь
Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa вчера в 08:56
Общество
Глава новосибирского МВД Стерликов подал в отставку
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области «НН» подтвердили, что сегодня, 24 апреля, Юрий Стерликов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
Новосибирские новости 03:54
Здоровье
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до 469
За последние сутки в Ростовской области выявили 71 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 03:49
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.
РБК 04:03
Общество
Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщает в пятницу рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:56
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ 22 апреля в 04:10
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Музыка
Вышел клип «Мумий Тролль» на сингл «Лира»
В YouTube опубликован новый клип группы «Мумий Тролль» на сингл «Лира». Дату выхода нового альбома музыканты пока не раскрывают.
Культуромания 04:31
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
Происшествия
В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки.
RT на русском вчера в 03:23
Авто
Toyota представила новый кроссовер Toyota Yaris Cross
Компания Toyota представила новый субкомпактный кроссовер на базе хэтчбека Yaris.
Автоновости дня вчера в 04:20
Здоровье
Стало известно о резком росте новых больных коронавирусом в регионе
В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 18 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 03:46
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
Политика
Байден предположил, что Трамп отложит президентские выборы
Президент США Дональд Трамп отменит президентские выборы, предрек кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден 23 апреля во время предвыборного мероприятия, проходившего в онлайн-режиме, передает Fox News.
ИА Красная Весна 04:39
Финансы
ЦБ РФ 22 апреля продал валюту на 23 млрд рублей
ЦБ РФ 22 апреля продал валюту на 23 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Интерфакс 03:17
Авто
Lada представила особую Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа для Беларуси
В России, напомним, цены на LADA Vesta SW стартуют от 715 900 рублей.
Автоновости дня 22 апреля в 10:09
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ вчера в 11:11
Происшествия
Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили
Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Вести.Ru 22 апреля в 08:44
Происшествия
В Туле умер пациент с коронавирусом
По данным на 24 апреля, в Тульской области зарегистрировано 44 новых случая заражения COVID-19.
Российская газета 04:36
Политика
Донецку вернули название Сталино на три дня в году
Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
Общество
В России появился регион без коронавируса
В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Происшествия
В Курске умерла пациентка с коронавирусом
В Курске скончалась четвертая пациентка с коронавирусом.
Российская газета 05:02
Общество
В Псковской области выявили первый очаг заражения коронавирусом
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о выявлении в регионе первого очага заражения коронавирусом, который обнаружен в межрайонной больнице города Острова.
ТАСС 02:31
Музыка
Rolling Stones выпустила новую песню впервые за восемь лет
Знаменитая британская рок-группа Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новый сингл под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке"), частично записанный в условиях изоляции в связи с коронавирусом, сообщил вокалист группы Мик Джаггер.
РИА Новости вчера в 19:11
Экономика
Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса
По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
РБК 00:00
Общество
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59