с чего всё началось

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года торгуется на уровне $22,40 за баррель, рост составил 5,02%. Таковы данные торгов на 05:44 мск. В это же время стоимость фьючерса нефти WTI растет на 6,91% и находится на отметке $17,64 за баррель.

Общество Глава новосибирского МВД Стерликов подал в отставку В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области «НН» подтвердили, что сегодня, 24 апреля, Юрий Стерликов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. 18

Общество Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщает в пятницу рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 1

Шоу-бизнес Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано. 132

Политика В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства. 88

Политика Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.

Происшествия В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки. 297

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 2,6K

Политика Байден предположил, что Трамп отложит президентские выборы Президент США Дональд Трамп отменит президентские выборы, предрек кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден 23 апреля во время предвыборного мероприятия, проходившего в онлайн-режиме, передает Fox News.

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии. 731

Происшествия Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. 15K

Происшествия В Туле умер пациент с коронавирусом По данным на 24 апреля, в Тульской области зарегистрировано 44 новых случая заражения COVID-19. 7

Политика Донецку вернули название Сталино на три дня в году Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. 3

Здоровье В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете». 91

Общество В Псковской области выявили первый очаг заражения коронавирусом Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о выявлении в регионе первого очага заражения коронавирусом, который обнаружен в межрайонной больнице города Острова. 13