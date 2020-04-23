Энергетика
Вечерняя МоскваМировые цены на нефть уверенно растут после рекордного обвала
В четверг утром, 23 апреля, мировые цены на нефть показывают уверенный рост после рекордного обвала в начале недели. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. К 8:19 по Москве стоимость июньских фьючерсов Brent увеличилась на 12,91 процента — до 23 долларов за баррель.
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Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 5% и превысила $22 за баррель
Эхо Москвывчера в 23:48
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«Чтобы побороть угрозу, надо действовать единым фронтом и государству, и бизнесу, НКО, волонтерским организациям, всем гражданам», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
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Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»
Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 08:56
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Коммерсантъ Челябинск 07:35
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В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков
В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
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Вышел новый трейлер сериала «Великая» с Эль Фаннинг
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Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
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Общество
Соловьев назвал раздачу денег безработным в США издевательством
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МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому
МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Соловьев пригрозил Уткину физической расправой
Соловьев пригрозил бывшему комментатору физической расправой и пообещал, что после встречи с ним Уткин будет доставать голову "из своей задницы".
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СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
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Верховный суд разъяснил особенности наказания нарушителей самоизоляции
Верховный суд России разъяснил особенности привлечения граждан и юридических лиц к административной ответственности за нарушения правил самоизоляции.
EastRussia 22 апреля в 00:16