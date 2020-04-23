Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМировые цены на нефть уверенно растут после рекордного обвала

В четверг утром, 23 апреля, мировые цены на нефть показывают уверенный рост после рекордного обвала в начале недели. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. К 8:19 по Москве стоимость июньских фьючерсов Brent увеличилась на 12,91 процента — до 23 долларов за баррель.
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Цена на нефть снова выросла

Lenta.ruвчера в 23:12

Нефть Brent выросла почти на 6%

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Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 5% и превысила $22 за баррель

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Цены на нефть растут

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РИА Новостивчера в 11:31

Цена на нефть WTI выросла на 29%

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Фьючерсы на нефть WTI выросли на торгах на 30%

Вести.Ru22 апреля в 11:44
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Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
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«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер

В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
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Общество

В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
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В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
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Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
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Двое граждан США не выдержали условий калининградского обсерватора

В Калининградской области откроют четвёртый обсерватор в санатории "Янтарный берег", но на этом региональные власти ограничатся, "чтобы ничего другого не оставалось людям, как брать обратный билет и лететь обратно", заявил сегодня, 24 апреля, на брифинге губернатор региона Антон Алиханов.
DP.RU 10:11
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Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
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Вступил в силу закон об отмене пошлины за гражданство РФ для Донбасса

Москва, 24 апреля 2020, 13:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене госпошлины для жителей Донбасса при получении российского гражданства.
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Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

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Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
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Volvo расширила базовую комплектацию Volvo XC90

1 мая 2020 года российские дилеры Volvo начнут прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации.
Автоновости дня 05:08
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Путин призвал действовать единым фронтом в борьбе с коронавирусом

«Чтобы побороть угрозу, надо действовать единым фронтом и государству, и бизнесу, НКО, волонтерским организациям, всем гражданам», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
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Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
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Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
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Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже

Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
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Ferrari представит две новинки в 2020 году

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В Курганскую область ограничили въезд из других регионов

В Курганской области установлено ограничение на въезд людей, не имеющих прописку в регионе.
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В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков

В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
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Вышел новый трейлер сериала «Великая» с Эль Фаннинг

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Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
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Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

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Соловьев назвал раздачу денег безработным в США издевательством

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал раздачу денег безработным в США, назвав такие меры издевательством.
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МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Соловьев пригрозил Уткину физической расправой

Соловьев пригрозил бывшему комментатору физической расправой и пообещал, что после встречи с ним Уткин будет доставать голову "из своей задницы".
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СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

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Верховный суд разъяснил особенности наказания нарушителей самоизоляции

Верховный суд России разъяснил особенности привлечения граждан и юридических лиц к административной ответственности за нарушения правил самоизоляции.
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