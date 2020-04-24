с чего всё началось

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года торгуется на уровне $22,40 за баррель, рост составил 5,02%. Таковы данные торгов на 05:44 мск. В это же время стоимость фьючерса нефти WTI растет на 6,91% и находится на отметке $17,64 за баррель.

Общество Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.

Общество ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 134

Общество В Татарстане выявлено 14 новых случаев коронавируса По данным на 24 апреля, в Татарстане выявлено 14 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РТ. 5

Общество В России нашли причину для смягчения ограничений из-за коронавируса Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и планирует направить правительству соответствующие предложения. 148

Политика В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства. 61

Общество Глава новосибирского МВД Стерликов подал в отставку Руководивший полицией Новосибирской области с 2015 года генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал в отставку 24 апреля. 14

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 669

Общество Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы сроком до пяти лет Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы сроком до пяти лет - ведомство.

Общество В Ярославской области еще 43 человека заболели коронавирусом Всего в регионе выявлено 187 случаев заражения COVID-19 За прошедшие сутки в Ярославской области выявлено еще 43 заболевших коронавирусом, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов. 107

Общество Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства. 5

Экономика Путин поручил выделить предпринимателям деньги на зарплаты из бюджета Президент Владимир Путин поручил кабмину оказать предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, финансовую поддержку из госбюджета на неотложные нужды, включая выплату зарплат. 3

Общество В России зафиксировано 5236 новых случаев коронавируса По состоянию на 22 апреля, в России было зафиксировано 5236 новых случаев коронавируса, из которых 43,4% не имели клинических проявлений болезни.

Здоровье Минздрав дал рекомендации по лечению беременных с коронавирусом В рекомендациях отмечается, что имеющиеся данные не свидетельствуют, что коронавирус у беременных протекает более тяжелой форме по сравнению с общей популяцией взрослых пациентов.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.