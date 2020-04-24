Энергетика
ИзвестияЦена нефти Brent выросла на 5,02%
На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года торгуется на уровне $22,40 за баррель, рост составил 5,02%. Таковы данные торгов на 05:44 мск. В это же время стоимость фьючерса нефти WTI растет на 6,91% и находится на отметке $17,64 за баррель.
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На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года торгуется на уровне $22,40 за баррель, рост составил 5,02%.Известиявчера в 23:15
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Комментарии
Общество
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
Здоровье
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до 469
За последние сутки в Ростовской области выявили 71 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 03:49
Общество
Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx
В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.
Lenta.ru 03:07
Общество
ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными
Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
Общество
В Татарстане выявлено 14 новых случаев коронавируса
По данным на 24 апреля, в Татарстане выявлено 14 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РТ.
НТР 24 03:41
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском вчера в 11:23
Общество
В России нашли причину для смягчения ограничений из-за коронавируса
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и планирует направить правительству соответствующие предложения.
Lenta.ru 04:26
Общество
В Пензенской области заболел коронавирусом месячный младенец
В своем телеграм-канале пресс-секретарь Ивана Белозерцева Дина Черемушкина сообщила о возрасте новых заболевших.
1pnz.ru 04:00
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Общество
Глава новосибирского МВД Стерликов подал в отставку
Руководивший полицией Новосибирской области с 2015 года генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал в отставку 24 апреля.
Новосибирские новости 03:54
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Единоборства
Российский боец ММА записал песню с критикой Хабиба
Metaratings 02:16
Общество
Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы сроком до пяти лет
Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы сроком до пяти лет - ведомство.
ТАСС 04:13
Шоу-бизнес
Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове
РИА Новости вчера в 21:40
Здоровье
Число инфицированных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80
В Челябинской области, по данным губернатора, на 24 апреля зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 03:34
Здоровье
В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии, рассказал в интервью "Российской газете" главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия
Около девяти тысяч тестов на коронавирус провели в Петербурге за сутки
Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 10:20 — REGNUM За последние сутки, 23 апреля, в Санкт-Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 8778 человек.
REGNUM 03:20
Общество
В Ярославской области еще 43 человека заболели коронавирусом
Всего в регионе выявлено 187 случаев заражения COVID-19 За прошедшие сутки в Ярославской области выявлено еще 43 заболевших коронавирусом, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль 21 апреля в 04:21
Общество
Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку
Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
Газета.Ru 04:07
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Общество
Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии
RT на русском вчера в 19:30
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Экономика
Путин поручил выделить предпринимателям деньги на зарплаты из бюджета
Президент Владимир Путин поручил кабмину оказать предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, финансовую поддержку из госбюджета на неотложные нужды, включая выплату зарплат.
News.ru 04:28
Общество
В России появился регион без коронавируса
В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
Армия и оружие
В Чечню ввели федеральные войска
Русская Планета 21 апреля в 03:10
Общество
В России зафиксировано 5236 новых случаев коронавируса
По состоянию на 22 апреля, в России было зафиксировано 5236 новых случаев коронавируса, из которых 43,4% не имели клинических проявлений болезни.
Территория новостей 22 апреля в 03:42
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по лечению беременных с коронавирусом
В рекомендациях отмечается, что имеющиеся данные не свидетельствуют, что коронавирус у беременных протекает более тяжелой форме по сравнению с общей популяцией взрослых пациентов.
Rambler News Service 03:51
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:58
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33