Энергетика

ПРАЙМПРАЙМНефть марки Brent дорожает более чем на 3%

Минутами ранее показатель достигал 53,77 доллара. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 3,7%, до 48,49 доллара за баррель.
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Цена на нефть Brent выросла на 0,5%

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Взгляд.рувчера в 00:45

Рост цен на нефть замедлился во вторник утром

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Власти Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Власти Италии решили закрыть все школы и университеты в стране из-за распространения нового типа коронавируса.
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Какая-то «бодяга»: отец Киркорова прокомментировал задолженность ГИБДД

87-летний народный артист Болгарии и России Бедрос Киркоров прокомментировал появившуюся информацию о его задолженности ГИБДД.
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Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате

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Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире, пишет ТАСС.
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Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
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Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции о переименовании членов Совета Федерации в сенаторов.
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Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

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В Сирии провалили испытания турецкие танки М60ТМ с активной защитой

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ оснащенные украинской активной защитой AKKOR Pulat в реальных боях в Сирии потерпела неудачу, они не смогли противостоять управляемой сверхзвуковой ракете.
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В районе деревни Лопухи в Рязанской области обнаружены останки, которые могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко - знакомой фигурантов дела террористической организации "Сеть" (запрещена в РФ).
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Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
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