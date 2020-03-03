Энергетика
ТАССНефть Brent подорожала на 3,16%
Цена фьючерса нефти WTI (Light Sweet) увеличивается на 3,01% - до $46,15 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 05:39 мск. 27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель.
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Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
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Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
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В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
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В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
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В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
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Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
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Общество
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Армия и оружие
Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе
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В Бишкеке 18 милиционеров пострадали во время массовых беспорядков
Восемнадцать милиционеров пострадали во время массовых беспорядков в Бишкеке, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Минздрава республики.
Происшествия
Лайнер, летевший из Владивостока в Москву, внепланово сел в Хабаровске
Лайнер, летевший из Владивостока в Москву, внепланово приземлился в Хабаровске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
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Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Происшествия
Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым
Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
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Армия и оружие
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Авианосная ударная американская группа ВМС во главе с USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар, войдя в Средиземное море.
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Политика
В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу
Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Хоккей
Овечкин заявил о намерении помочь Ковальчуку в адаптации
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Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
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Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
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В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Фигурное катание