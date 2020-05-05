Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена нефти Brent выросла почти на 7%

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 6,95%, до $29,09 за баррель. Цена на нефть марки WTI возросла на 10%, до $22,43 за баррель.
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Цена нефти Brent поднялась выше $29

ТАСС02:51

Цена на нефть марки Brent выросла почти на 6%

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Цена нефти Brent достигла $28,19 за баррель

Газета.Ru00:51

Первые за неделю торги нефтью закрылись уверенным ростом

РИА Новостивчера в 22:07

Нефть показала уверенный рост

Вести.Ruвчера в 23:20

Новости кризиса 5 мая: цены на нефть растут, но США побьют рекорд по займам

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Июньские фьючерсы нефти Brent поднялись выше $29

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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

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В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

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Курс рубля растет на открытии торгов

Торги на Московской бирже открылись ростом рубля.
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По оценкам Digitimes Research, в первой четверти нынешнего года мировой рынок ПК-моноблоков рухнул на 29 % в квартальном исчислении — до 2,14 млн единиц.
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
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Общество

В Пензе от пневмонии умерла фельдшер скорой помощи

В Пензе от пневмонии скончалась опытный фельдшер станции скорой помощи. У женщины подтвердился COVID-19.
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Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

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По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в деревне Дурниха Московской области.
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Что происходит на валютном рынке: обменный курс на вторник

Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 5 мая.
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Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
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Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

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Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью

Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
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Напомним, ранее австралийское издание Daily Telegraph обвинило китайские власти в сокрытии данных о коронавирусе и попытках уничтожить доказательств того, что в местных лабораториях были образцы COVID-19.
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Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

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Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией и находится дома, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
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