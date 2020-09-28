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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $42,11 за баррель

По состоянию на 8.11 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 0,71%. Теперь стоимость их составляет 42,11 доллара за баррель.В источнике
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News.ru

Нефть Brent подорожала до $43 за баррель

News.ru15:22
ПРАЙМ

Мировые цены на нефть растут

ПРАЙМ12:09
REGNUM

Нефть WTI удержалась на $40 за баррель

REGNUM09:57
Финмаркет

Цена нефти в $50 и выше за баррель позволит вернуться сланцевой нефти - первый вице-президент «Роснефти»

Финмаркет07:39
Газета.Ru

Цены на нефть WTI упали ниже $40 за баррель

Газета.Ru02:31
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $42,11 за баррель

Московский Комсомолец02:09
URA.Ru

Новости кризиса 28 сентября. Россиянам положена вторая пенсия, в Госдуме рассказали про повышение тарифов ЖКХ

URA.Ru00:00

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новости14:52

Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известия13:30
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Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новости15:39
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском14:51
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Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газета12:12

Mercedes-Benz отзывает автомобили в России в 29 раз с начала года

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу ведомства, причиной 29-го по счету отзыва Mercedes-Benz в этом году стала некорректно проведенная актуализация программного обеспечения до одобренного ранее уровня разработки.
Автоновости дня11:25
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Владельцы домашних животных перенесли карантин легче, чем остальные

Ирина Зиганшина Ученые из Университета Йорка и Университета Линкольна опубликовали в журнале PLOS ONE статью, посвященную влиянию домашних животных на своих хозяев во время карантина, вызванного пандемией.
Новые Известия06:43

Ротару и Пугачеву состарили с помощью нейросети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@ alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:00 PDT Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф посмотрел на предложенные журналистами телеканала НТВ снимки знаменитостей и рассказал, какие именно манипуляции с лицами Пугачевой и Ротару производили хирурги.
Невские Новости14:00

Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъ13:26
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США ввели ограничения против второй китайской технологической компании

В информагентстве The Washington Post, сославшись на документы американского Министерства торговли, заявили, что Соединенные Штаты решили ввести ограничения против компании SMIC из КНР, производящей полупроводники.
Discover24вчера в 03:11
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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