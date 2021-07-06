Торги по нефти 5 июля завершились ростом. Нефть марки Brent подорожала на 1,13% до $76,97, и цена продолжает расти заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. До американской сессии цена крутилась вокруг уровня $76,20.

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