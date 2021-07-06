Цена нефти Brent взлетела выше уровня $77
Торги по нефти 5 июля завершились ростом. Нефть марки Brent подорожала на 1,13% до $76,97, и цена продолжает расти заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. До американской сессии цена крутилась вокруг уровня $76,20.В источнике
Почему нефть дорожает, если страны ОПЕК+ не могут договориться о добыче?
Аргументы и Фактывчера в 09:44
Что будет с нефтью после провала переговоров ОПЕК+: отвечают ведущие банки
Profinance.ruвчера в 05:04