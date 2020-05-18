Энергетика
ИзвестияЦена нефти Urals превысила $30 впервые с середины марта
Баррель российской нефти Urals в Европе впервые с середины марта превысил отметку в $30. О данных изменениях, произошедших в конце прошлой недели, информирует агентство Argus в понедельник, 18 мая.
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Общество
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»).
Коммерсантъ 03:03
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Общество
В Москве сообщили, что заболевшие COVID-19 пытаются оформить пропуска
Почти три тысячи москвичей с подтвержденным COVID-19 и ОРВИ ежедневно пытаются оформить пропуска для поездок по городу, все подобные пропуска аннулируются, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:58
Политика
Эвакуация фур. Депутат предложил устроить рейд с участием прокуроров
Облдеп Леонид Писной ("ЕР") отметил, что нужно определиться с форматом - это будет рейд "под видеокамеры" или внеплановая проверка с участием сотрудников прокуратуры.
Взгляд-инфо 03:59
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Общество
В Москве женщине-инвалиду отменили штраф за нарушение самоизоляции
Штраф, который был выписан инвалиду первой группы профессору РУДН Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции аннулирован, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.
Коммерсантъ вчера в 16:34
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
Общество
В России коронавирусом заразились еще 9263 человека
За весь период в России от коронавируса скончалось 2837 человек. В Омской области выявлено 53 заболевших, скончался еще один человек.
Город55.ру 03:50
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал убрать ядерное оружие США из Европы
Триттин является членом партии «Зеленые» и настаивает на необходимости выведения ядерного оружия США из Европы.
RuNews24.ru 00:58
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Происшествия
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
Армия и оружие
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Lenta.ru вчера в 05:20
Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
Происшествия
Главу района на Сахалине оштрафовали за браконьерство
Мэр Охинского района (самого северного муниципального образования на Сахалине) Сергей Гусев заявил РИА Новости, что его оштрафовали за нарушение правил охоты на уток.
РИА Новости 02:52
Общество
На Урале очаг COVID-19 выявлен в компании, которая развозит товары
Российская газета вчера в 10:51
Игры
Авторы мода Fallout 4: New Vegas похвастались прогрессом
Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
Недвижимость
В Москве подорожали квартиры в новостройках
В Москве по итогам апреля подорожали квартиры в массовых новостройках - в среднем цена выросла на 0,9 процента до 187 560 рублей за квадратный метр.
Российская газета вчера в 04:57
Общество
Минтруд назвал дату возвращения предприятий к работе
Глава Минтруда Антон Котяков ожидает, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется к концу июня — к этому времени, согласно последнему прогнозу, заработает большинство предприятий.
BFM.ru 02:47
Игры
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru вчера в 07:10
Армия и оружие
Российские военные испытывают пистолет-парализатор
Военнослужащий апробирует новейший комплекс нелетального оружия "Парализатор", впервые поступивший на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона Восточного военного округа.
Вести.Ru 05:06
Общество
Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя
Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя до 21 года, передают «РИА Новости» 19 мая.
Известия 05:32
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Общество
К Смольному подан иск о незаконности масочного режима в Петербурге
Санкт-Петербургский городской суд принял к производству административное исковое заявление жителя город Александра Матвеева к правительству Петербурга о признании недействующим одного из пунктов постановления о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 в части пункта 2-20.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:07
Здоровье
Ученые в Израиле не подтвердили влияние прививки БЦЖ на коронавирус
В Израиле вакцинация новорожденных БЦЖ была обязательной с 1955 по 1982 год.
ИА Красная Весна 16 мая в 17:12
Общество
Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза
Как стало известно, компания Nord Stream 2 планирует обжаловать в суде отказ властей Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС.
Evo-rus.com 05:10
Шоу-бизнес
Максим Галкин похвастался урожаем в теплице Пугачевой
Максим Галкин сообщил, что Алла Борисовна придумала, как во время самоизоляции постоянно иметь доступ к свежим овощам.
Городовой 03:46
Космос
США запустили секретный военный космоплан
С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B.
Взгляд.ру 17 мая в 09:40
Происшествия
В прокуратуре Саратовской области зафиксирована вспышка коронавируса
Саратов, 19 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Саратовской области у нескольких работников аппарата прокуратуры по результатам лабораторных исследований выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
REGNUM 04:37