Энергетика
ИзвестияЦена нефти Urals превысила $30 впервые с середины марта
Баррель российской нефти Urals в Европе впервые с середины марта превысил отметку в $30. О данных изменениях, произошедших в конце прошлой недели, информирует агентство Argus в понедельник, 18 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 23:51, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Видео погони росгвардейцев за бегуном в Сочи стало хитом
Московский Комсомолец 05:30
Экономика
Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости 18:26
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня 11:34
Религия
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов от управления епархиями
Епископы Армавирский и Лабинский Игнатий, Костомукшский и Кемский Игнатий отстранены от управления епархиями.
Вести.Ru 14:09
Наука
Создан необычный тест для диагностики инфекций мочевых путей
Специалисты разработали экспресс-тест для диагностики инфекций урогенитального тракта.
Rusargument 14:34
Энергетика
Уверенный рост цен на нефть продолжается
К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля.
Expert.ru 06:11
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM 14:59
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия 19:22
Единоборства
Рэндлман будет введён в Зал славы UFC
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кевин Рэндлман будет введён в Зал славы UFC, сказано в заявлении пресс-службы организации на странице промоушена в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 09:53
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Политика
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
РИА Новости 20:47
Шоу-бизнес
Обнаженная Хайди Клум похвасталась своей фигурой в 46 лет
Немецкая актриса и супермодель Хайди Клум поделилась серией пикантных фотографий с прошедших выходных, которые она весело провела со своим супругом.
Слово и Дело 12:39
Авто
Назвали самые продаваемые авто в России во время кризиса
На днях специалисты назвали самые продаваемые автомобили на момент кризиса в России.
32CARS.ru 16:01
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Футбол
France Football назвал самого влиятельного человека в футболе
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи стал первым в рейтинге самых влиятельных людей в футболе по версии авторитетного издания France Football.
Газета.Ru 20:01
Политика
СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского
СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске.
Газета.Ru 15:55
Происшествия
В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки
В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших.
РБК 05:16
Фигурное катание
Костомаров поздравил Загитову: красавица и великая спортсменка
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поздравил Алину Загитову с днем рождения.
РИА Новости 10:55
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум по реформе
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ 23:35
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
РИА Новости 16:09
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо срочно звонить в скорую помощь.
Аргументы и Факты 22:15
Общество
России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса
Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 23:08
Армия и оружие
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ДАИШ в Сирии
Беглец рассказал, что американцы обучали их. Его инструктором был капитан Майк, который посвящал сирийца в тонкости работы с пулеметами.
Российская газета 23:40
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Общество
Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России
Напомним, СУЭК является крупнейшей угольной компании России.
ИА Красная Весна 10:14
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 23:20