Энергетика
Российская газетаЦена российской нефти Urals превысила 30 долларов за баррель
Стоимость российской нефти марки Urals на прошлой неделе превысила 30 долларов за баррель, впервые с середины марта этого года. Об этом свидетельствуют данные ценового агентства Argus.
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Общество
Мишустин: в России остановлен рост заболеваемости коронавирусом
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:35
Общество
В США доказали связь коронавируса и воспалительного синдрома у детей
Синдром системного воспалительного ответа, который недавно начали выявлять у детей, связан с коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио 17 мая в ходе пресс-конференции.
ИА Красная Весна 15:04
Экономика
Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков
Банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке: участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок.
РБК 17:30
Политика
В Киеве забросали яйцами редакцию проекта «Гордон»
В понедельник вечером группа из нескольких десятков радикалов устроила провокацию у входа в находящуюся в Киеве редакцию проекта "Гордон".
Вести.Ru 16:41
Наука
Ученые доказали влияние человека на глобальное потепление
Исследователи из Ратгерского университета в Соединенных Штатах выяснили, что происходящее сейчас глобальное потепление отличается от прошлых масштабных климатических изменений, передает Science Advances.
Газета.Ru 12:05
Экономика
ВВП Белоруссии в январе-апреле снизился на 1,3%
Экономика Белоруссии в январе-апреле текущего года снизилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в понедельник Национальный статистический комитет республики (Белстат).
ПРАЙМ 09:54
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией.
РИА Новости 16:09
Шоу-бизнес
Любовь Успенская заявила, что больше не любит сбежавшую в США дочь
Любовь Успенская мечтает, чтобы Татьяна Плаксина забыла про свою мать Примечательно, что сама Татьяна Плаксина в интервью ведущему программы "Пусть говорят" Дмитрию Борисову заявила, что звездная мать никогда не давала ей самостоятельно заниматься творчеством.
Вокруг ТВ вчера в 10:58
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
Политика
Трамп рассказал, какое лекарство принимает для профилактики SARS-CoV-2
Вашингтон, 19 мая 2020, 00:16 — REGNUM Способ профилактики заражения коронавирусом нового типа раскрыл журналистам президент США Дональд Трамп 18 мая в ходе пресс-конференции в Белом доме.
REGNUM 17:16
Здоровье
Коронавирус подтвердился у младенца, умершего в Саратовской области
В Саратовской области коронавирус подтвердился у шестимесячного ребенка, умершего от пневмонии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения региона Александра Колоколова.
Газета.Ru 15:08
Происшествия
Экс-депутата арестовали за попытку продать старые аппараты ИВЛ
По данным издания, экс-депутат вместе со своим партнером, ранее судимым за грабеж Игорем Бортниковым пытался продать несколько сотен выпущенных в конце 1990-х аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые являлись непригодными к эксплуатации.
МонаВиста 09:34
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Футбол
Рассказов отказался от перехода в чемпионат Италии
Агент напомнил, что про возможный отъезд Рассказова в Италию ни одно из СМИ не сообщало.
ProstoProSport 15:00
Финансы
ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей
Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru 14:06
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
По словам бывшего сотрудника АНБ, компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, постепенно снижает уровень защищенности мессенджера.
Новые Ведомости 03:54
Космос
«Прогресс МС-13» покинет МКС в начале июля
Грузовой корабль "Прогресс МС-13", на котором предлагалось отработать супербыструю схему доставки экипажей, отчалит от Международной космической станции в начале июля, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16 мая в 20:01
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Футбол
Источник: У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус
Коронавирус выявлен еще у троих футболистов РПЛ. Все они являются игроками московского "Динамо".
Российская газета 17:21
Путешествия
Турция с 20 мая откроет границы для россиян
С 20 мая Турция открывает границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26