Баррель российской нефти Urals в Европе впервые с середины марта превысил отметку в $30. О данных изменениях, произошедших в конце прошлой недели, информирует агентство Argus в понедельник, 18 мая.

Происшествия Закончено дело о хищении алмазного сырья из АК АЛРОСА Как установили следователи ГУРОВД, а одним из них был Иван Чибисов, параллельно разбиравшийся в обстоятельствах массовых протестных беспорядков, происшедших летом прошлого года в Москве, систематическими хищениями высококачественного алмазного сырья, используемого в изготовлении ювелирных изделий, члены преступной группы занимались с 2006 года. 1

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 874

Общество ФСБ потребовала согласовывать работу систем мониторинга граждан Руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев направил письмо в Минкомсвязь, в котором напомнил, что системы мониторинга поведения граждан, применяемые в регионах в период пандемии, должны согласовываться со спецслужбами, сообщает «Коммерсантъ». 6

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 379

Общество Перечислены регионы с новыми случаями заражения коронавирусом За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 21

Здоровье В Алтайском крае число зараженных коронавирусом превысило тысячу Сегодня, во вторник, 19 мая в оперштабе сообщили, что количество выявленных случаев заражения вирусом COVID-19 на Алтае превысило 1 тысячу граждан, тогда как выздоровело за все время с начала вспышки более половины всех заболевших. 2

Общество COVID-19 в России взял рубеж в 300 тысяч заболевших В Москве за сутки зарегистрировано 3 545 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших превысило 149 тысяч человек.

Общество Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская". 2,1K

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Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 692

Здоровье Смертность от COVID-19 может достичь катастрофического уровня Основываясь на американской статистике заболеваемости и случаев смерти пациентов с COVID-19, ученые выявили, что уровень смертности в США среди зараженных коронавирусом с выраженными симптомами составляет 1,3%, тогда как для гриппа этот показатель равен 0,1%. 18

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Космос «Прогресс МС-13» покинет МКС в начале июля В апреле начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин рассказал, что на "Прогрессе МС-13" после ухода с МКС могут отработать элементы супербыстрой двухчасовой (одновитковой) схемы доставки экипажей на станцию.