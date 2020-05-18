Баррель российской нефти Urals в Европе впервые с середины марта превысил отметку в $30. О данных изменениях, произошедших в конце прошлой недели, информирует агентство Argus в понедельник, 18 мая.

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Шоу-бизнес Меган Фокс заметили с известным рэпером Некоторые издания сообщают, что супруг Меган Брайан Остин Грин так же перестал носить обручальное кольцо. 1

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Политика Трамп рассказал, какое лекарство принимает для профилактики SARS-CoV-2 Вашингтон, 19 мая 2020, 00:16 — REGNUM Способ профилактики заражения коронавирусом нового типа раскрыл журналистам президент США Дональд Трамп 18 мая в ходе пресс-конференции в Белом доме. 20