Будьте в Плюсе

Цена нефти Urals превысила $95 за баррель

Цена на российскую нефть Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) и в Средиземноморье 4 февраля превысила $95/баррель, что произошло впервые с сентября 2014 года, говорится в сообщении ценового агентства Argus.
Интерфакс
Отмечается, что российский сорт подорожал вслед за ростом мировых котировок нефти в условиях высокой геополитической напряженности в мире, а также из-за опасений недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса.
РИА Новости
В Средиземноморье цена на партии Urals объемом по 80-100 тысяч тонн также заметно выросла в последний торговой день прошлой недели - на 3,09 доллара, до 96,28 доллара за баррель.
РИА Новости
Базовая цена нефти Urals, заложенная в федеральном бюджете России на 2022 год, составляет $44,2 за баррель.
Forbes

Подробнее о событии

Цена нефти Urals превысила 95 долларов за баррель впервые с 2014 года
Экономика сегоднявчера в 03:53
Цена Urals превысила $95 за баррель
Нефтегазовая вертикальвчера в 04:44
Argus: цена Urals в Европе впервые превысила отметку 95 долларов за баррель с сентября 2014 года
ПРАЙМвчера в 04:18
Цена российской нефти Urals впервые за семь лет превысила $95 за баррель
РБК Инвестициивчера в 04:46
Цены на нефть Urals впервые с 2014 года поднялись выше 95 долларов за баррель
Российская газетавчера в 03:48
Цена Urals впервые с 2014 года превысила $95 за баррель
ТАССвчера в 03:46
Цена нефти Urals превысила $95 за баррель
Интерфаксвчера в 03:44

Интересное

Microsoft начала тестировать секретные функции Windows 11

Пока компания Microsoft только готовится к запуску новых функций для операционной системы Windows 11, энтузиасты обнаружили скрытые ранее возможности ОС.
iXBT.comвчера в 09:21

Ростовчане с 7 февраля смогут открыть больничный дистанционно и без ПЦР-теста

С 7 февраля работники и учащиеся при лёгком течение ОРВИ или коронавируса смогут дистанционно оформить больничный без посещения поликлиники и предъявлении ПЦР-теста, об этом сообщил на своей странице в Instagram глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Donnews.ru6 февраля в 10:07

Пресс-секретарь Песков счел несерьезной петицию об отставке Кадырова с поста главы Чечни

В Кремле не рассматривают всерьез петицию с требованием отставки главы Чечни Рамзана Кадырова, которая ранее появилась на сайте Change.org.
Lenta.ruвчера в 04:55

В Кремле президента Макрона угощали мочеными яблоками с лангустинами и стейком из осетрины

"Моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыбы, шербет из имбиря, стейк из осетрины с птитимом или оленина с бататом и ежевикой, грушевый тарт с ванильным мороженым", - значится в меню.
РИА Новостивчера в 15:33

Бывший американский разведчик Риттер: в случае войны с Россией армия США будет разгромлена

Экс-разведчик подчеркнул, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы.
Известиявчера в 16:07

Переговоры президентов России и Франции Путина и Макрона завершились в Москве

В Москве завершились переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК16:01

Финансист Бабин прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
RT на русскомвчера в 13:59

Кристина Резцова показала шестое время ходом в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова показала шестое время ходом в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
Чемпионатвчера в 05:30

Врачи стали чаще сталкиваться с повторными случаями заражения «Омикроном» за короткий срок

Случаи повторного заражения штаммом коронавируса «Омикрон» стали все чаще происходить за более короткий срок, о чем рассказывают не только российские врачи, но и зарубежные.
ФАНвчера в 10:31

Госсекретарь Блинкен: США считают прогресс в вопросе об особом статусе Донбасса возможным

США считают, что Украина будет готова продвигаться вперед в вопросе об особом статусе Донбасса, если будет найдена должная очередность имплементации минских соглашений, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
РИА Новостивчера в 13:02