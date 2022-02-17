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Цена нефти Urals превысила $99 за баррель впервые с 2014 года

Стоимость нефти российской марки Urals в Средиземноморье поднялась до $99,14 за баррель, сообщило
 ценовое агентство Argus.
Forbes
По данным международного ценового агентства Argus, цена на партии 80-100 тысяч тонн в абсолютном выражении выросла 16 февраля на $3,23 за баррель, что стало максимальным уровнем с 4 сентября 2014 года.
Новые Известия
В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне $44,2 за баррель.
ТАСС
В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин РФ в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.
ТАСС

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