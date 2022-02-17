ВедомостиЦена нефти Urals превысила $99 за баррель впервые с 2014 годаСтоимость нефти российской марки Urals в Средиземноморье поднялась до $99,14 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus.ForbesПо данным международного ценового агентства Argus, цена на партии 80-100 тысяч тонн в абсолютном выражении выросла 16 февраля на $3,23 за баррель, что стало максимальным уровнем с 4 сентября 2014 года.Новые ИзвестияВ федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне $44,2 за баррель.ТАССВ зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин РФ в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.ТАССЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаФАНКапитал страныЭкономика сегодняRT на русскомНовые ИзвестияГазета.RuРБК ИнвестицииКомсомольская правдаYakutsk.ruRuposters.ruИзвестияThe Moscow PostForbesПодробнее о событииСтоимость барреля Urals вплотную приблизилась к $100Ведомости08:53Цена Urals приблизилась к $100Нефтегазовая вертикаль05:40Цена нефти Urals приблизилась к ста долларам за баррель впервые с сентября 2014 годаРИА Новости05:17Цена нефти Urals в Средиземноморье приблизилась к $100 за баррельРБК Инвестиции05:09Argus: стоимость нефти Urals в Средиземноморье вплотную приблизилась к 100 долларам за баррельПРАЙМ04:49Цена российской нефти Urals впервые с 2014 года приблизилась к $100 за баррельТАСС04:42Цена российской нефти Urals приблизилась к 100 долларам за баррельРоссийская газета04:38Показать ещёОценить68Поделиться