Энергетика
Газета.RuЦена нефти Urals превысила цену отсечения бюджета России
"По итогам торгов пятницы цена Urals в Северо-Западной Европе выросла до $42,55 за баррель", - заявили в агентстве. Таким образом, стоимость российской нефти впервые с весны превысила цену отсечения бюджета России, которая в этом году равна $42,4 за баррель.
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с чего всё началось
Таким образом, стоимость российской нефтяной марки в пятницу впервые после долгого периода падения весной и минимума в 10,54 доллара за баррель, достигнутого 1 апреля, превысила цену отсечения в бюджете РФ, которая в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель.РИА Новости08 июня в 13:00
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Армия и оружие
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