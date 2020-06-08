Энергетика
Газета.RuЦена нефти Urals превысила цену отсечения бюджета России
"По итогам торгов пятницы цена Urals в Северо-Западной Европе выросла до $42,55 за баррель", - заявили в агентстве. Таким образом, стоимость российской нефти впервые с весны превысила цену отсечения бюджета России, которая в этом году равна $42,4 за баррель.
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с чего всё началось
Таким образом, стоимость российской нефтяной марки в пятницу впервые после долгого периода падения весной и минимума в 10,54 доллара за баррель, достигнутого 1 апреля, превысила цену отсечения в бюджете РФ, которая в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель.РИА Новостивчера в 13:00
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Путин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком
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Известия 08:45
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Политика
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Вести.Ru 07:57
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РИА Новости вчера в 10:57
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ЦСКА отложил идею с подписанием Лава
Московский ЦСКА отложил идею с трансфером бразильского нападающего Вагнера Лава, сообщает "РБК Спорт".
Газета.Ru 09:37
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Учёные заявили о неспособности мозга объективно воспринимать мир
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Компания Volkswagen начала серийное производство нового компактного купе-кроссовера Nivus.
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Apple анонсирует собственные процессоры для Mac на WWDC 2020
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