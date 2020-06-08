Таким образом, стоимость российской нефтяной марки в пятницу впервые после долгого периода падения весной и минимума в 10,54 доллара за баррель, достигнутого 1 апреля, превысила цену отсечения в бюджете РФ, которая в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель.

с чего всё началось

"По итогам торгов пятницы цена Urals в Северо-Западной Европе выросла до $42,55 за баррель", - заявили в агентстве. Таким образом, стоимость российской нефти впервые с весны превысила цену отсечения бюджета России, которая в этом году равна $42,4 за баррель.

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