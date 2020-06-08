Цена нефти Urals в Европе превысила цену отсечения в бюджете РФ, поднявшись на $3,44 и достигнув $42,55. Об этом сообщили 8 июня в международном ценовом агентстве Argus. В четверг стоимость марки в регионе составляла $39,11 за баррель, отмечает «РИА Новости».

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Общество Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.

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