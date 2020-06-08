Энергетика
ИзвестияЦена нефти Urals превысила рубеж отсечения в бюджете РФ
Цена нефти Urals в Европе превысила цену отсечения в бюджете РФ, поднявшись на $3,44 и достигнув $42,55. Об этом сообщили 8 июня в международном ценовом агентстве Argus. В четверг стоимость марки в регионе составляла $39,11 за баррель, отмечает «РИА Новости».
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
Общество
В Саратовской области отменяется пропускной режим
Пропускной режим, введенный в Саратовской области из-за угрозы коронавируса, отменяется.
Saratovnews 12:32
Футбол
Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании текущего сезона
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.
Metaratings 05:50
Происшествия
В центре российского города фургон врезался в толпу пешеходов
Инцидент произошел на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка. Fiat Ducato столкнулся с Hyundai Accent и врезался в пешеходов.
Lenta.ru 12:38
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Экономика
Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%
Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM 11:34
Путешествия
Туристический сезон внутри страны откроется с 1 июля
В ближайшие недели, добавил зампред правительства, в половине регионов России откроются гостиницы.
Говорит Москва 05:26
Общество
Путин подписал закон о поддержке самозанятых
Сведения обо всех мерах поддержки, которые различные органы и организации предоставят гражданам на специальном налоговом режиме, в обязательном порядке будут вноситься в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП).
Российская газета 09:20
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
REGNUM 11:58
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Происшествия
Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение
RT на русском 12:13
Происшествия
В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник
Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
Общество
Департамент полиции в Миннеаполисе могут расформировать
Большинство членов совета поддержало соответствующую инициативу, что не дает возможности мэру Миннеаполиса наложить вето на решение.
Народные новости 06:42
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
Общество
Мосгорсуд прокомментировал проверку Счетной палаты
Мосгорсуд объяснил, какие претензии у Счетной палаты возникли при проверке к имуществу суда.
РИА Новости 10:48
Авто
Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня 02:04
Здоровье
Умершую от рака ульяновскую девушку-волонтера представят к награде
Kazanfirst.ru вчера в 03:00
Происшествия
В Элисте в частном доме нашли тела трех малолетних детей и их матери
В Элисте обнаружены тела женщины и трех ее малолетних детей.
Российская газета 12:55
Политика
Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17
Прокурор назвал все варианты событий, которые изучало следствие.
Evo-rus.com 11:23
Происшествия
Пацанке-хулиганке Анне Михеевой назначили штраф за дебош в Пулково
Суд назначил штраф в отношении Михеевой в размере 50 тысяч рублей.
Петербургский дневник 12:38
Космос
Российская частная компания подготовила проект сверхлегкой ракеты
Ранее со ссылкой на материалы рабочей группы "Аэронет" сообщалось, что НТИ намерена заказать и профинансировать разработку нескольких ракет-носителей сверхлегкого класса, из которых один проект получит дальнейшее развитие.
РИА Новости 05:02
Общество
В Крыму разработали проект добычи воды из палеорусел
Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове.
Российская газета 03:42
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Политика
Президент Хорватии приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Хорватии Зоран Миланович намерен приехать в Москву 24 июня, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил посол России в республике Анвар Азимов.
Взгляд.ру 12:53
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе ищет новую квартиру
StarHit.ru вчера в 23:00