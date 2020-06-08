Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена нефти Urals превысила рубеж отсечения в бюджете РФ

Цена нефти Urals в Европе превысила цену отсечения в бюджете РФ, поднявшись на $3,44 и достигнув $42,55. Об этом сообщили 8 июня в международном ценовом агентстве Argus. В четверг стоимость марки в регионе составляла $39,11 за баррель, отмечает «РИА Новости».
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Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

РБК12:50

Цена Urals в Европе превысила планку отсечения в бюджете РФ, достигнув $42,55

ПРАЙМ12:12

Цена нефти Urals превысила рубеж отсечения в бюджете РФ

Известия12:07
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
Общество

В Саратовской области отменяется пропускной режим

Пропускной режим, введенный в Саратовской области из-за угрозы коронавируса, отменяется.
Saratovnews 12:32
Футбол

Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании текущего сезона

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.
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Марион Котийяр может сыграть жену Есенина в картине Клима Шипенко

News.ru 09:19
Происшествия

В центре российского города фургон врезался в толпу пешеходов

Инцидент произошел на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка. Fiat Ducato столкнулся с Hyundai Accent и врезался в пешеходов.
Lenta.ru 12:38
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
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Экономика

Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%

Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM 11:34
Путешествия

Туристический сезон внутри страны откроется с 1 июля

В ближайшие недели, добавил зампред правительства, в половине регионов России откроются гостиницы.
Говорит Москва 05:26
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Общество

Путин подписал закон о поддержке самозанятых

Сведения обо всех мерах поддержки, которые различные органы и организации предоставят гражданам на специальном налоговом режиме, в обязательном порядке будут вноситься в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП).
Российская газета 09:20
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
REGNUM 11:58
Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
1,1K
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
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Происшествия

Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

RT на русском 12:13
Происшествия

В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
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Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
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Общество

Департамент полиции в Миннеаполисе могут расформировать

Большинство членов совета поддержало соответствующую инициативу, что не дает возможности мэру Миннеаполиса наложить вето на решение.
Народные новости 06:42
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала загородный дом

Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
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Общество

Мосгорсуд прокомментировал проверку Счетной палаты

Мосгорсуд объяснил, какие претензии у Счетной палаты возникли при проверке к имуществу суда.
РИА Новости 10:48
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Происшествия

Бойца без правил Дацика осудили за незаконное пересечение границы

REGNUM 10:11
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Авто

Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения

Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня 02:04
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Здоровье

Умершую от рака ульяновскую девушку-волонтера представят к награде

Kazanfirst.ru вчера в 03:00
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Происшествия

В Элисте в частном доме нашли тела трех малолетних детей и их матери

В Элисте обнаружены тела женщины и трех ее малолетних детей.
Российская газета 12:55
Политика

Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17

Прокурор назвал все варианты событий, которые изучало следствие.
Evo-rus.com 11:23
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Общество

В Пермском крае инвалид ползла на четвереньках до магазина

АиФ Пермь 09:39
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Происшествия

Пацанке-хулиганке Анне Михеевой назначили штраф за дебош в Пулково

Суд назначил штраф в отношении Михеевой в размере 50 тысяч рублей.
Петербургский дневник 12:38
Космос

Российская частная компания подготовила проект сверхлегкой ракеты

Ранее со ссылкой на материалы рабочей группы "Аэронет" сообщалось, что НТИ намерена заказать и профинансировать разработку нескольких ракет-носителей сверхлегкого класса, из которых один проект получит дальнейшее развитие.
РИА Новости 05:02
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Общество

В Крыму разработали проект добычи воды из палеорусел

Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове.
Российская газета 03:42
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Футбол

Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Политика

Президент Хорватии приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Хорватии Зоран Миланович намерен приехать в Москву 24 июня, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил посол России в республике Анвар Азимов.
Взгляд.ру 12:53
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе ищет новую квартиру

StarHit.ru вчера в 23:00
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