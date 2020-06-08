Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена нефти Urals превысила рубеж отсечения в бюджете РФ

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Цена нефти Urals в Европе превысила цену отсечения в бюджете РФ, поднявшись на $3,44 и достигнув $42,55. Об этом сообщили 8 июня в международном ценовом агентстве Argus. В четверг стоимость марки в регионе составляла $39,11 за баррель, отмечает «РИА Новости».
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Цена российской нефти Urals превысила заложенную в бюджете

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Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

РБК12:50

Цена нефти Urals превысила рубеж отсечения в бюджете РФ

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Цена Urals в Европе превысила планку отсечения в бюджете РФ, достигнув $42,55

ПРАЙМ12:12
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 13:51, Ашберн
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

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Армия и оружие

Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру 06:58
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Захарова получила новый дипломатический ранг

Газета.Ru 07:14
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Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
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Политика

СМИ назвали дату переговоров России и США по ядерным вооружениям

Представители США и РФ проведут 22 июня в Вене переговоры по ядерным вооружениям, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителя госдепа.
РИА Новости 13:37
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Число банковских карт в России достигло исторического максимума

Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
ТАСС 05:27
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Шоу-бизнес

Родион Газманов высказался о разводе родителей

WomanHit.ru 10:57
Общество

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С 9 июня в Москве прекращает действовать режим самоизоляции и пропускная система. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Газета.Ru 10:58
Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
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Энергетика

«Газпром» сообщил о крупнейшем в своей истории контракте

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отметил, что договор предусматривает ежегодную поставку 45 млрд кубометров газа в течение 20 лет.
BFM.ru 13:15
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Армия и оружие

Бойцы НМ ДНР подавили ответным ударом огневые точки боевиков ВСУ

ИА Новороссия 08:41
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Политика

На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
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Общество

В Саратовской области продлили режим самоизоляции

На территории Саратовской области продлевается режим самоизоляции для населения.
Регион 64 12:15
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Происшествия

ФСБ задержала членов наркогруппировки за сбыт кокаина в Москве

Газета.Ru 12:11
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Футбол

Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Политика

В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции

Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.
REGNUM 06:17
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Экономика

Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%

Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM 11:34
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Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила $43

Отмечается, что в последний раз стоимость нефти этого сорта была больше $43 за баррель 6 марта 2020 года.
Моя Москва.онлайн 01:55
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Политика

Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе

Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
ИА Новороссия 12:01
Общество

Последняя программа с покойной Норкиной вышла в эфир

Слово и Дело 12:50
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Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении

MobiDevices 12:22
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Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
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Рассекречен самый бюджетный кроссовер Skoda

Новый Skoda Kliq в первую очередь появится на индийском рынке.
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Суд арестовал 100% «Деловых линий»

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Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы

Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
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В Самарской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Дмитрий Азаров продлил режим самоизоляции в Самарской области.
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