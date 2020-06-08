Цена нефти Urals в Европе превысила цену отсечения в бюджете РФ, поднявшись на $3,44 и достигнув $42,55. Об этом сообщили 8 июня в международном ценовом агентстве Argus. В четверг стоимость марки в регионе составляла $39,11 за баррель, отмечает «РИА Новости».

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 71

Армия и оружие Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.

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Политика СМИ назвали дату переговоров России и США по ядерным вооружениям Представители США и РФ проведут 22 июня в Вене переговоры по ядерным вооружениям, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителя госдепа.

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