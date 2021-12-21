ForbesЦена нефти Urals упала ниже $70 впервые за полгодаЦена российской экспортной нефти Urals в Европе в понедельник впервые с июня опустилась ниже $70 за баррель.ForbesUrals снижается вслед за эталоном Brent и сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси в размере $1,15 за баррель.ТАССВ федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2021 год установлена на уровне $43,3 за баррель.ТАССВ зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.Агентство нефтегазовой информацииЧитать далееСвернутьОбщественная служба новостейОбщественная служба новостейРоссийская газетаИзвестияRT на русскомРБКГазета.RuLife.ruInfinicaПодробнее о событииЦена нефти Urals упала ниже $70 впервые за полгодаForbes02:40Цена Urals 20 декабря упала ниже $70 впервые с июняТАСС00:12Самое цитируемоеЦена на нефть Urals упала ниже $70РБК01:39Цена российской нефти Urals упала ниже 70 долларов впервые с летаРоссийская газета00:26Цена российской нефти Urals 20 декабря опустилась ниже $70 впервые с июняRT на русском00:34Стоимость нефти Urals опустилась ниже $70 за баррель впервые с июняLife.ru00:30Цена Urals опустилась ниже $70 за баррель впервые за полгодаКоммерсантъ00:43Показать ещёОценить3Поделиться