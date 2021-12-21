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Цена нефти Urals упала ниже $70 впервые за полгода

Цена российской экспортной нефти Urals в Европе в понедельник впервые с июня опустилась ниже $70 за баррель.
Forbes
Urals снижается вслед за эталоном Brent и сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси в размере $1,15 за баррель.
ТАСС
В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2021 год установлена на уровне $43,3 за баррель.
ТАСС
В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.
Агентство нефтегазовой информации

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Цена нефти Urals упала ниже $70 впервые за полгода
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