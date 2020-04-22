Цена российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 12 долларов за баррель.

Цена нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

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