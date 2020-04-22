Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руЦена нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

Цена российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 12 долларов за баррель.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Нефтяная эпидемия: как обвал цен в США перекинулся на российское сырьё

News.ru09:20

Цена российской нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

РИА Новости06:24

Цена на нефть Urals снизилась до $11,59

ТАСС04:58

Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

РБК06:06

Нефть Urals в Северо-Западной Европе подешевела на $6

Известия05:16

Цена на российскую нефть Urals опустилась ниже $12 за баррель

Rambler News Service05:15

Российской нефти предрекли падение до 10 долларов за баррель

URA.Ru20 апреля в 18:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 16:33, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Полиция проверяет информацию о массовой драке мигрантов в Дмитрове

Полиция начала доследственную проверку после публикации в интернете видео с массовой дракой мигрантов в Дмитрове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
ТАСС 16:14
5
Хоккей

Овечкин собрался вернуться в Россию после завершения карьеры

Хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", заявил об отсутствии планов в ближайшее время возвращаться на родину.
Московский Комсомолец 15:55
Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
86
Политика

В Кремле прокомментировали акцию протеста во Владикавказе

В Кремле считают, что акция протеста во Владикавказе может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки.
ТК Звезда вчера в 05:50
4,8K
Общество

В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия 15:39
32
Экономика

Минфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%

Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 11:49
5
Футбол

Семак заявил, что Кокорин хочет играть в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о перспективах нападающего Александра Кокорина, выступающего за «Сочи» на правах аренды.
Gazeta.SPb 13:08
1
Кино

18 мая выйдет новый сезон «Смешариков»

Inc-news.ru вчера в 15:09
33
Общество

Дети с коронавирусом оказались заразнее взрослых

Дети дольше чем взрослые могут быть источником коронавируса и заражать других, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.
Взгляд.ру 09:49
20
Происшествия

СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
227
Политика

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
20
Армия и оружие

Спикер парламента Чечни объяснил появление федеральных войск в Чечне

Во время онлайн-трансляции на своей странице в Instagram, спикер пояснил, что появление войск связано с проводимыми в регионе учениями, которые были запланированы тремя месяцами ранее.
RuNews24.ru 05:27
2,1K
Космос

Космическая семёрка: фильмы о космосе, которые вы могли пропустить

Фильм, составленный из флешфорвардов и флешбэков участников космической экспедиции (естественно, вымышленной), которые считают, что они остались последними людьми во Вселенной.
Популярная механика 01:15
Энергетика

Bloomberg: У США возникли новые проблемы с нефтью

У США возникли новые проблемы с нефтью: у западного побережья скопилось множество нефтяных танкеров, общий объем нефти которых более 20 миллионов баррелей, которые некуда девать.
МонаВиста 14:24
36
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru 20 апреля в 23:55
483
Кино

«Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон

Сериал "Мир Дикого Запада" официально продлен на четвертый сезон. Об этом телеканал HBO объявил 22 апреля 2020 года.
ИА InterMedia 14:29
2
Общество

В 21 регионе внедрят цифровые пропуска

Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 13:48
2K
Здоровье

Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
852
Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Государственный долг Соединенных Штатов может достигнуть небывалых значений по окончании пандемии.
ToDay News Ufa 20 апреля в 01:13
518
Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
457
Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
12K
Экономика

Греф прокомментировал слухи о заморозке вкладов, как в СССР

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что при ухудшении финансово-экономической ситуации власти могут поступить, как президент СССР Михаил Горбачев, который в январе 1991 года подписал указ о запрете выдавать с вкладов граждан более 500 руб. в месяц.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
733
Футбол

Олег Шатов перейдёт из «Зенита» в «Рубин»

Как стало известно «Чемпионату», «Рубин» договорился с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым.
Чемпионат 11:49
Шоу-бизнес

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
24
Теннис

Сафин рассказал, почему теннис стал обузой для Курниковой

Спорт-Экспресс 14:31
Шоу-бизнес

Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии

Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса.
Super.ru 10:09
2
Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
50
Технологии

RTX Voice новая функция компании NVIDIA

NVIDIA предлагает пользователям графических процессоров GeForce RTX новый плагин, позволяющий снизить фоновые шумы к нулю во время общения с друзьями или стрима.
Megaobzor.com 07:36
1
Политика

Песков прокомментировал вопрос о госзащите для журналистки Милашиной

Москва, 22 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Вопрос о государственной защите для журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной не входит в компетенцию администрации президента РФ. об этом сегодня, 22 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
7
Кино

В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник»

В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году.
Ревизор.ру 08:21
2
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное