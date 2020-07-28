Энергетика

News.ruNews.ruЦена нефти Urals упала ниже Brent впервые с апреля

Российская нефть марки Urals, которая с конца апреля торговалась с премией к эталону Brent, в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской нефтяной смеси на $0,13 за баррель. Такие данные приводит международное ценовое агентство Argus.
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Российская нефть начала падать в цене

Lenta.ru08:45

Нефть Urals впервые с апреля стала дешевле Brent

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Стоимость российской Urals впервые с апреля упала ниже цены Brent

Росбалт06:07
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:42, Ашберн
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Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

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Новый ледниковый период на планете Земля наступит через 100 тыс. лет.
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Экономика

Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%

Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
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Происшествия

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Общество

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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
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Экономика

Впервые за год курс биткоина поднялся выше $11 000

В начале июля управляющий партнер блокчейн-стартапа Nexo Энтони Тренчев заявил, что курс биткоина поднимется до $50 000 в течение нескольких месяцев.
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РПЛ представила календарь на новый сезон

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Политика

В Кремле заверили, что Путин от Лукашенко не заразился

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Владимир Путин не подцепил коронавирус от белорусского лидера.
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru 06:36
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Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
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Шоу-бизнес

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Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
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Общество

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Газета.Ru вчера в 06:55
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Происшествия

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Известия вчера в 08:46
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

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РИА Новости вчера в 13:59
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Происшествия

Выпавший из окна в Москве ребенок находится в тяжелом состоянии

РИА Новости 10:50
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Футбол

Футболист мадридского «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом

Тестирование футболистов "Реала" на коронавирус прошло в понедельник. Диас в сезоне-2019/20 провел семь матчей за "Реал", забив один гол.
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Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

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В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
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Общество

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Футбол

Халк рассказал о предложениях из восьми стран

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о том, где он может продолжить свою карьеру.
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

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Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

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«Клон Пушилина» призвал шахтёров бастовать и требовать у России деньги

Клон страницы Дениса Пушилина появился в социальной сети «Одноклассники», там распространяется недостоверная информация.
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Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни

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