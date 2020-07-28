Российская нефть марки Urals, которая с конца апреля торговалась с премией к эталону Brent, в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской нефтяной смеси на $0,13 за баррель. Такие данные приводит международное ценовое агентство Argus.

Цена нефти Urals упала ниже Brent впервые с апреля

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