Московский КомсомолецЦена нефти Urals за год снизилась на 34,4%Средняя цена нефти российской марки Urals за прошлый год снизилась на 34,38% и составила $41,73 за баррель.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоАвтовоспроизведениеИзвестияПрофильОрловское информбюроИзвестияМИР 24ИзвестияДождьPiter.tvТК ЗвездаТВ ЦентрГородовойИзвестияПодробнее о событииЦена российской нефти в 2020 году поставила антирекорд с 2004 годаРБК09:11Средняя цена нефти Urals за 2020 год снизилась более чем на третьИзвестия08:50Цена нефти Urals за год снизилась на 34,4%Московский Комсомолец08:05Стоимость нефти Urals упала на 34%News.ru08:47Средняя цена нефти Urals за 2020 год снизилась на 34,4%ТАСС07:48Минфин заявил о падении цены нефти Urals в 2020 годуПРАЙМ07:40Средняя цена нефти Urals в 2020 году снизилась на 34%Интерфакс07:26Показать ещёОценить6КомментироватьПоделиться