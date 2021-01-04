Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Цена нефти Urals за год снизилась на 34,4%

Средняя цена нефти российской марки Urals за прошлый год снизилась на 34,38% и составила $41,73 за баррель.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Цена российской нефти в 2020 году поставила антирекорд с 2004 года

РБК09:11
Известия

Средняя цена нефти Urals за 2020 год снизилась более чем на треть

Известия08:50
Московский Комсомолец

Цена нефти Urals за год снизилась на 34,4%

Московский Комсомолец08:05
News.ru

Стоимость нефти Urals упала на 34%

News.ru08:47
ТАСС

Средняя цена нефти Urals за 2020 год снизилась на 34,4%

ТАСС07:48
ПРАЙМ

Минфин заявил о падении цены нефти Urals в 2020 году

ПРАЙМ07:40
Интерфакс

Средняя цена нефти Urals в 2020 году снизилась на 34%

Интерфакс07:26

Гарсия нокаутировал Кэмпбелла и завоевал титул временного чемпиона WBC в лёгком весе

Американский боксёр Райан Гарсия одержал победу над британцем Люком Кэмпбеллом и стал обладателем пояса временного чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в лёгком весе.
Гарсия нокаутировал Кэмпбелла и завоевал титул временного чемпиона WBC в лёгком весе
RT на русскомвчера в 01:54

Украина отреагировала на запись разговора в белорусском КГБ об убийстве Шеремета

Украина отреагировала на появление в сети аудиозаписи, на которой, как утверждается, зафиксирован разговор с участием бывшего председателя КГБ Белоруссии о планируемом убийстве журналиста Павла Шеремета.
Lenta.ru10:52