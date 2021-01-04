Средняя цена нефти российской марки Urals за прошлый год снизилась на 34,38% и составила $41,73 за баррель.

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