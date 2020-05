Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), являющаяся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.