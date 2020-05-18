Энергетика
ГЛАС.RUЦена нефти «WTI» может снова упасть ниже нуля
Сегодня нефтяные котировки уже начали отыгрывать потери благодаря сделке ОПЕК+. Однако в ближайшее время цены на американскую нефть могут снова опуститься до отрицательных значений. Об этом сообщает «ТАСС» в понедельник, 18 мая, ссылаясь на экспертов и специалистов.
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Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Здоровье
В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях
В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
РИА Новости 12:53
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Экономика
Рекордная распродажа американского госдолга
Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.
Expert.ru вчера в 23:18
Наука
Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Китайским инсайдерам удалось раздобыть список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12.
NewInform 10:23
Футбол
ЦСКА отмечает 15-летие победы в Кубке УЕФА
Metaratings 06:30
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала своих родителей
Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
Происшествия
Свалку вакцины от гриппа обнаружили в нижегородском лесу
В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем фейсбуке в воскресенье.
Интерфакс вчера в 10:41
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией.
РИА Новости 16:09
Происшествия
В Москве росгвардейцы помогли утиному семейству перейти дорогу
Автомобильный экипаж сотрудников Росгвардии находился на маршруте патрулирования, когда заметил семейство уточек, пытающееся перейти дорогу.
Вести.Ru 15:31
Политика
США предоставят России 200 аппаратов ИВЛ
Соединенные Штаты передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ТАСС 14:51
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
РИА Новости 17:32
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Здоровье
Назван редкий ведущий к смерти молодых людей симптом коронавируса
Известия вчера в 23:11
Здоровье
В пермском Минздраве объяснили лимит на тесты на коронавирус
Временной мерой назвали ограничение пермских больниц по числу ежедневно проводимых тестов на COVID-19 чиновники регионального минздрава, 18 мая сообщает РБК.Пермь.
ИА Красная Весна 16:45
Технологии
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки
Коммерсантъ 07:23
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Финансы
Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости 18:26
Общество
TSMC больше не принимает заказы Huawei
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), являющаяся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.
iXBT.com 03:21
Здоровье
В Петербурге создадут комиссию по рассмотрению жалоб медработников
В комиссию, которая займется вопросами о признании медработников пострадавшими от COVID-19, войдут более 15 человек.
Город+ 13:39
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Общество
Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
РБК 13:27
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Здоровье
Во время эпидемии россияне стали активнее жертвовать на благотворительность
Как оказалось, в марте и апреле россияне стали намного активнее поддерживать НКО, которые занимаются «социально уязвимыми группами» (речь идет о малоимущих, детях-сиротах, бездомных и т. д.). В марте количество онлайн-переводов таким НКО увеличилось на 37% по сравнению с февралем, а в апреле выросло еще на 38%.
Коммерсантъ 18:31
Общество
Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц
Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
Экономика
Севастопольский банк оспаривает санацию
Севастопольский банк оспаривает санацию Отстраненный ЦБ предправления Севастопольского морского банка оспаривает его санацию.
Коммерсантъ 18:31
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Шоу-бизнес
Бабкина и Васильев возвращаются в «Модный приговор» после коронавируса
RuNews24.ru 16 мая в 00:18