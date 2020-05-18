Сегодня нефтяные котировки уже начали отыгрывать потери благодаря сделке ОПЕК+. Однако в ближайшее время цены на американскую нефть могут снова опуститься до отрицательных значений. Об этом сообщает «ТАСС» в понедельник, 18 мая, ссылаясь на экспертов и специалистов.

Цена нефти «WTI» может снова упасть ниже нуля

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