Энергетика
ГЛАС.RUЦена нефти «WTI» может снова упасть ниже нуля
Сегодня нефтяные котировки уже начали отыгрывать потери благодаря сделке ОПЕК+. Однако в ближайшее время цены на американскую нефть могут снова опуститься до отрицательных значений. Об этом сообщает «ТАСС» в понедельник, 18 мая, ссылаясь на экспертов и специалистов.
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