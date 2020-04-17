Энергетика
Газета.RuЦена нефти WTI обновила минимум за 18 лет
Нефть WTI на Нью-Йоркской бирже продолжила падение до рекордных за 18 лет $18 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16.00 по мск. За сутки падение усилилось до 11%, стоимость WTI продолжает снижаться и в настоящее время.
Читать в источнике
Оценить144
Подробнее о событии
Показать все источники
Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалогвчера в 05:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:05, Ашберн
Комментарии
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54
Здоровье
В Башкирии за минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусом
В Башкирии за минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусом.
Башинформ 06:06
Общество
Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом
Говорит Москва 07:30
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
Политика
Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
В качестве примера Лукашенко рассказал, что у делегации из России, которая приехала на атомную станцию, российские тесты показали коронавирус у всех 15-ти человек.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Происшествия
В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия вчера в 20:27
Транспорт
В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима
Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
RT на русском 03:23
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 16 апреля в 07:10
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Армия и оружие
ВСУ за сутки трижды нарушили перемирие в ДНР
Новостной фронт вчера в 03:14
Политика
Рябков: США по всем признакам скоро решат не продлевать ДСНВ
Вашингтон по всем признакам находится на пороге принятия решения не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 16 апреля в 05:33
Общество
Жители Москвы с симптомами ОРВИ смогут получать бесплатные лекарства
Собянин пояснил, что, по мнению врачей, в условиях пандемии высока вероятность, что за симптомами ОРВИ скрывается коронавирус, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.
ТАСС 02:39
Здоровье
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Политика
Путин не пойдет в Храм Христа Спасителя на Пасху
Российская газета 07:34
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК вчера в 09:26
Путешествия
Министр назвал сроки открытия туристического сезона в Турции
Туристический сезон в Турции может быть открыт в конце мая.
Известия 07:46
Экономика
Минфин перевел регионам 32,4 млрд рублей на оснащение коечного фонда
Минфин России дополнительно перечислил регионам 32,4 миллиарда рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.
Российская газета 07:21
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе
Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости вчера в 00:27
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Подольскую раскритиковали за откровенный снимок в Страстную пятницу
Певица Наталья Подольская опубликовала откровенную фотографию в Instargam, чем вызвала волну негодования у верующих.
News.ru 07:14
Общество
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей
В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Lenta.ru 07:21
Единоборства
Андрей Орловский высказался в адрес Петра Яна
FightTime.ru 01:44
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Общество
Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России
Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России.
REGNUM 06:35
Политика
США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
Культура
Мусульмане России возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Вечерний курьер 06:37
Технологии
Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным
Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com вчера в 05:53