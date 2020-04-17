Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти WTI обновила минимум за 18 лет

Нефть WTI на Нью-Йоркской бирже продолжила падение до рекордных за 18 лет $18 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16.00 по мск. За сутки падение усилилось до 11%, стоимость WTI продолжает снижаться и в настоящее время.
Читать в источнике
Комментировать139

Подробнее о событии

Американская нефть пробивает дно

Вести.Ruвчера в 12:54

Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»

Российский Диалогвчера в 05:03

Цена нефти WTI опустилась ниже $18 за баррель впервые за 18 лет

РБКвчера в 08:45

Цена нефти WTI опустилась ниже $18 впервые с 2002 года

Известиявчера в 08:41

Нефть Brent поднялась выше $28, WTI зависла на $18 за баррель

REGNUMвчера в 16:52

WTI подешевела ниже $19 за баррель

Интерфаксвчера в 03:50

Цена на нефть марки Brent растёт

RT на русскомвчера в 01:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:05, Ашберн

Комментарии

Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Коммерсантъ 06:54
775
Здоровье

В Башкирии за минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусом

В Башкирии за минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусом.
Башинформ 06:06
10
Общество

Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом

Говорит Москва 07:30
1
Политика

Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав

Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
274
Политика

Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
478
Политика

Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

В качестве примера Лукашенко рассказал, что у делегации из России, которая приехала на атомную станцию, российские тесты показали коронавирус у всех 15-ти человек.
Эхо Москвы вчера в 18:06
2,1K
Происшествия

В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире

В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия вчера в 20:27
53
Транспорт

В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима

Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
RT на русском 03:23
21
Кино

BadComedian высмеял Егора Крида за роль в фильме «Неидеальный мужчина»

RuNews24.ru 01:25
23
Общество

Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом

Live24 16 апреля в 07:10
752
Политика

Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
568
Армия и оружие

ВСУ за сутки трижды нарушили перемирие в ДНР

Новостной фронт вчера в 03:14
Политика

Рябков: США по всем признакам скоро решат не продлевать ДСНВ

Вашингтон по всем признакам находится на пороге принятия решения не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 16 апреля в 05:33
Общество

Жители Москвы с симптомами ОРВИ смогут получать бесплатные лекарства

Собянин пояснил, что, по мнению врачей, в условиях пандемии высока вероятность, что за симптомами ОРВИ скрывается коронавирус, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.
ТАСС 02:39
304
Здоровье

Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса

Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17
39
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
546
Политика

Путин не пойдет в Храм Христа Спасителя на Пасху

Российская газета 07:34
22
Политика

Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»

Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК вчера в 09:26
114
Путешествия

Министр назвал сроки открытия туристического сезона в Турции

Туристический сезон в Турции может быть открыт в конце мая.
Известия 07:46
Экономика

Минфин перевел регионам 32,4 млрд рублей на оснащение коечного фонда

Минфин России дополнительно перечислил регионам 32,4 миллиарда рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.
Российская газета 07:21
1
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости вчера в 00:27
16
Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
586
Шоу-бизнес

Подольскую раскритиковали за откровенный снимок в Страстную пятницу

Певица Наталья Подольская опубликовала откровенную фотографию в Instargam, чем вызвала волну негодования у верующих.
News.ru 07:14
3
Общество

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей

В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Lenta.ru 07:21
1
Единоборства

Андрей Орловский высказался в адрес Петра Яна

FightTime.ru 01:44
Происшествия

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
281
Общество

Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России

Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России.
REGNUM 06:35
65
Политика

США расследуют происхождение коронавируса

США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
304
Культура

Мусульмане России возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Вечерний курьер 06:37
89
Технологии

Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным

Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com вчера в 05:53
15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное