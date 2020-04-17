Энергетика
News.ruЦена нефти WTI обновила минимум за 18 лет
Стоимость барреля нефти эталонной марки WTI опустилась ниже $18 впервые с 18 января 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок. К 15:36 мск цена фьючерса на май обваливалась на 10,92%, до $17,7 за баррель.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалогвчера в 05:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:56, Ашберн
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
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Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
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В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус.
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