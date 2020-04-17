Стоимость барреля нефти эталонной марки WTI опустилась ниже $18 впервые с 18 января 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок. К 15:36 мск цена фьючерса на май обваливалась на 10,92%, до $17,7 за баррель.

Цена нефти WTI обновила минимум за 18 лет

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