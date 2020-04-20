Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЦена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель

Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. По информации на 19:29 мск 20 апреля, фьючерсы нефти марки WTI с поставкой в мае торгуются на отметке в $8,85 за баррель.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $22

Коммерсантъвчера в 02:49

Цена нефти Brent опустилась ниже $23 за баррель

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Цена нефти WTI упала до уровня 1998 года

ТАСС20 апреля в 08:47

WTI подешевела до 30-летнего минимума

Интерфакс20 апреля в 13:00

Цена нефти WTI опустилась ниже $4 за баррель

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Цена нефти WTI упала до нуля

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Цена нефти WTI упала ниже 13 долларов за баррель впервые за 21 год

РИА Новости20 апреля в 06:59
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Автоспорт

Феттель назвал насмешкой предложение Ferrari о новом контракте

RT на русском 03:52
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Шоу-бизнес

Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

Близкие Анастасии Заворотнюк обнародовали официальный диагноз актрисы. Документ опубликовала "Комсомольская правда".
РИА Новости 05:45
2
Политика

Партия Зеленского нашла работу для Саакашвили

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» нашла работу для бывшего губернатора Одесской области и экс-главы Грузии Михаила Саакашвили: его захотели назначить вице-премьером по вопросам реформ.
Lenta.ru 06:38
Происшествия

СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте

СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.
Российская газета 05:04
16
Происшествия

После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
93
Транспорт

Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска

В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
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Технологии

Fortnite неожиданно появилась в Google Play

Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
10
Финансы

ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 06:02
508
Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
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Политика

В Кремле рассказали о подготовке саммита «пятерки» Совбеза ООН

Москва, 22 апреля 2020, 13:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится виртуальный саммит «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН.
REGNUM 06:38
Общество

Минздрав: выхода на плато по коронавирусу пока не произошло

В министерстве отметили, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что в России достигнут пик заболеваемости COVID-19, а также о том, что произошёл выход на «плато».
REGNUM 06:10
1
Политика

В Кремле назвали бездоказательными теории о происхождении коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов теорию, которую поддерживает ряд западных лидеров и СМИ, об искусственном происхождении вируса, с намеком на Китай.
Российская газета 06:22
99
Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
120
Общество

929 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 929. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
В Городе N 03:41
15
Технологии

Крымский вирусолог дал прогноз развитию COVID-19 летом и осенью

Ученый предположил, что в летние месяцы распространение вируса замедлится, так как коронавирусы боятся солнечного ультрафиолета, а осенью может снова ускориться, поскольку условия для его развития вновь станут более комфортными.
Российская газета 04:00
9
Экономика

«Мечел» договорился о реструктуризации долгов на 10 лет и продаже Эльги

«Мечел» Игоря Зюзина завершил сделку по продаже 51% Эльгинского угольного комплекса, владеющего крупнейшим в России месторождением коксующегося угля (его запасы составляют 2,2 млрд т) компании «А-Проперти» Альберта Адволяна, сооснователя телекоммуникационного оператора Yota.
РБК 06:34
Политика

Трамп намерен приостановить иммиграцию в США из-за коронавируса

Решение о приостановке иммиграции в США продиктовано необходимостью сохранить рабочие места для американских граждан в условиях пандемии, написал Трамп на своей странице в социальной сети, передает Федеральное агентство новостей.
Экономика сегодня вчера в 03:38
161
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
5,4K
Политика

В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
7
Здоровье

В Ростовской области 398 человек заражены коронавирусом

На 22 апреля в Ростовской области число подтвержденных случаев заражения COVID-19 увеличилось до 398.
Kursk.com 04:20
285
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
2K
Происшествия

Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе

Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
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Экономика

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 02:14
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Общество

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 05:01
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
36
Религия

Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса

Территория новостей вчера в 09:30
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Политика

Россия согласовала отправку в Белоруссию 7 тыс. тонн гречки

Москва, 22 апреля 2020, 12:10 — REGNUM Российская сторона согласовала поставки в Белоруссию 7 тыс. тонн гречихи и 2 тыс. тонн риса, более 2,7 тыс. тонн гречихи уже отгружено.
REGNUM 05:10
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Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
1,3K
Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
2K
Политика

Вишневский по просьбе Беглова поднял шум на заседании ЗакСа

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский во время заседания Законодательного собрания Петербурга 22 апреля попросил своих коллег подписаться под письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить средства из Фонда национального благосостояния для борьбы с коронавирусом и для поддержки населения.
ЗакC.Ру 04:14
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