Коронавирус
RT на русскомЦена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель
Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. По информации на 19:29 мск 20 апреля, фьючерсы нефти марки WTI с поставкой в мае торгуются на отметке в $8,85 за баррель.
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Автоспорт
Феттель назвал насмешкой предложение Ferrari о новом контракте
RT на русском 03:52
Шоу-бизнес
Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк
Близкие Анастасии Заворотнюк обнародовали официальный диагноз актрисы. Документ опубликовала "Комсомольская правда".
РИА Новости 05:45
Политика
Партия Зеленского нашла работу для Саакашвили
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» нашла работу для бывшего губернатора Одесской области и экс-главы Грузии Михаила Саакашвили: его захотели назначить вице-премьером по вопросам реформ.
Lenta.ru 06:38
Происшествия
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте
СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.
Российская газета 05:04
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
Транспорт
Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска
В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
Финансы
ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля
Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 06:02
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Политика
В Кремле рассказали о подготовке саммита «пятерки» Совбеза ООН
Москва, 22 апреля 2020, 13:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится виртуальный саммит «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН.
REGNUM 06:38
Общество
Минздрав: выхода на плато по коронавирусу пока не произошло
В министерстве отметили, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что в России достигнут пик заболеваемости COVID-19, а также о том, что произошёл выход на «плато».
REGNUM 06:10
Политика
В Кремле назвали бездоказательными теории о происхождении коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов теорию, которую поддерживает ряд западных лидеров и СМИ, об искусственном происхождении вируса, с намеком на Китай.
Российская газета 06:22
Происшествия
Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ
По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
Общество
929 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 929. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
В Городе N 03:41
Технологии
Крымский вирусолог дал прогноз развитию COVID-19 летом и осенью
Ученый предположил, что в летние месяцы распространение вируса замедлится, так как коронавирусы боятся солнечного ультрафиолета, а осенью может снова ускориться, поскольку условия для его развития вновь станут более комфортными.
Российская газета 04:00
Экономика
«Мечел» договорился о реструктуризации долгов на 10 лет и продаже Эльги
«Мечел» Игоря Зюзина завершил сделку по продаже 51% Эльгинского угольного комплекса, владеющего крупнейшим в России месторождением коксующегося угля (его запасы составляют 2,2 млрд т) компании «А-Проперти» Альберта Адволяна, сооснователя телекоммуникационного оператора Yota.
РБК 06:34
Политика
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США из-за коронавируса
Решение о приостановке иммиграции в США продиктовано необходимостью сохранить рабочие места для американских граждан в условиях пандемии, написал Трамп на своей странице в социальной сети, передает Федеральное агентство новостей.
Экономика сегодня вчера в 03:38
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Политика
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
Здоровье
В Ростовской области 398 человек заражены коронавирусом
На 22 апреля в Ростовской области число подтвержденных случаев заражения COVID-19 увеличилось до 398.
Kursk.com 04:20
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
Экономика
Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 02:14
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 05:01
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
Религия
Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса
Территория новостей вчера в 09:30
Политика
Россия согласовала отправку в Белоруссию 7 тыс. тонн гречки
Москва, 22 апреля 2020, 12:10 — REGNUM Российская сторона согласовала поставки в Белоруссию 7 тыс. тонн гречихи и 2 тыс. тонн риса, более 2,7 тыс. тонн гречихи уже отгружено.
REGNUM 05:10
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Политика
Вишневский по просьбе Беглова поднял шум на заседании ЗакСа
Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский во время заседания Законодательного собрания Петербурга 22 апреля попросил своих коллег подписаться под письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить средства из Фонда национального благосостояния для борьбы с коронавирусом и для поддержки населения.
ЗакC.Ру 04:14