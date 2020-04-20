Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. По информации на 19:29 мск 20 апреля, фьючерсы нефти марки WTI с поставкой в мае торгуются на отметке в $8,85 за баррель.

Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель

Политика Партия Зеленского нашла работу для Саакашвили Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» нашла работу для бывшего губернатора Одесской области и экс-главы Грузии Михаила Саакашвили: его захотели назначить вице-премьером по вопросам реформ.

Происшествия После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе. 93

Транспорт Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска. 49

Технологии Fortnite неожиданно появилась в Google Play Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа. 10

Финансы ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора. 508

Политика В Кремле рассказали о подготовке саммита «пятерки» Совбеза ООН Москва, 22 апреля 2020, 13:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится виртуальный саммит «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН.

Общество Минздрав: выхода на плато по коронавирусу пока не произошло В министерстве отметили, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что в России достигнут пик заболеваемости COVID-19, а также о том, что произошёл выход на «плато». 1

Политика В Кремле назвали бездоказательными теории о происхождении коронавируса Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов теорию, которую поддерживает ряд западных лидеров и СМИ, об искусственном происхождении вируса, с намеком на Китай. 99

Происшествия Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет. 120

Общество 929 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 929. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 15

Технологии Крымский вирусолог дал прогноз развитию COVID-19 летом и осенью Ученый предположил, что в летние месяцы распространение вируса замедлится, так как коронавирусы боятся солнечного ультрафиолета, а осенью может снова ускориться, поскольку условия для его развития вновь станут более комфортными. 9

Экономика «Мечел» договорился о реструктуризации долгов на 10 лет и продаже Эльги «Мечел» Игоря Зюзина завершил сделку по продаже 51% Эльгинского угольного комплекса, владеющего крупнейшим в России месторождением коксующегося угля (его запасы составляют 2,2 млрд т) компании «А-Проперти» Альберта Адволяна, сооснователя телекоммуникационного оператора Yota.

Политика Трамп намерен приостановить иммиграцию в США из-за коронавируса Решение о приостановке иммиграции в США продиктовано необходимостью сохранить рабочие места для американских граждан в условиях пандемии, написал Трамп на своей странице в социальной сети, передает Федеральное агентство новостей. 161

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,4K

Происшествия Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности. 4,8K

Экономика Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. 453

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Политика Россия согласовала отправку в Белоруссию 7 тыс. тонн гречки Москва, 22 апреля 2020, 12:10 — REGNUM Российская сторона согласовала поставки в Белоруссию 7 тыс. тонн гречихи и 2 тыс. тонн риса, более 2,7 тыс. тонн гречихи уже отгружено. 18

Общество Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ». 1,3K

Армия и оружие Появление федеральных войск в Чечне объяснили Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики. 2K